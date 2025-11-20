La cooperación en agua y energías entre Canarias y África como bandera

Mauritania, Marruecos, Senegal, Gambia y Cabo Verde, además de empresas españolas y canarias, están presentes en la novena edición de Africagua. El foro internacional reúne en los encuentros B2B a 93 participantes con una agenda de 83 reuniones. Gambia anuncia que, gracias a un proyecto con el ITC, el agua y la energía llegarán a una zona del país

Juan Jesús Rodríguez Marichal, presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, da la bienvenida este jueves al embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck, a la puerta de Africagua 2025.

Las banderas de Europa, Canarias y África ondeando fuera del Palacio de Congresos de Puerto del Rosario avisan de que Africagua 2025, el mayor foro internacional en torno al agua y las energías renovables, está en marcha. Dentro, este encuentro muta en su cara más práctica: la generación de nuevas oportunidades de colaboración y desarrollo empresarial con delegaciones procedentes de Mauritania, Marruecos, Senegal, Gambia y Cabo Verde, además de empresas españolas y canarias. Sólo en los llamados encuentros B2B, Africagua reúne a 93 participantes con una agenda por delante de 83 reuniones durante dos jornadas.

La oportunidad de cooperación entre países se palpa desde la misma inauguración de este jueves. Ante los representantes del Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura, Cámara de Comercio y Ayuntamientos, el secretario permanente del Ministerio de Petróleo y Energía de la república de Gambia, Lamin Cámara, confirmó que una zona de su país tendrá agua y luz gracias al proyecto ideado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

Africagua supone «un espacio para el impulso de la tecnología y la cooperación público-privada en materia de agua, en una isla que ha sabido convertir la escasez en oportunidad y que debe incorporar, de manera progresiva, las energías renovables en la desalación del agua», avanzó el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda.

La presidenta majorera Lola García aprovechó para dar la bienvenida a todos los participantes, «especialmente a quienes han viajado de otras partes del mundo para estar hoy en Fuerteventura. Su presencia refleja el espíritu de este foro: conectar territorios, compartir experiencias y avanzar juntos».

Ampliar Mesa inaugural con autoridades. Javier Melián / Acfi Press

Por su parte, el presidente de la Cámara, Juan Jesús Rodríguez Marichal, destacó la importancia de reunir en Fuerteventura a representantes de África, Canarias y Europa para impulsar un espacio de cooperación y trabajo conjunto «Africagua es la mejor muestra de que la cooperación funciona y que podemos avanzar juntos en temas como el agua y las energías limpias».

Rodríguez Marichal destacó también la importancia de la Global Startup Competition: «por primera vez ponemos en marcha un concurso dirigido a startups que trabajan en soluciones innovadoras relacionadas con el agua y las energías renovables». En esta primera edición han participado 56 empresas procedentes de países como España, Marruecos, Etiopía, Uganda y Kenia.

Esta primera jornada de Africagua incluía mesas de alto nivel sobre gestión integral del agua, políticas energéticas, transición energética, infraestructuras, innovación y cooperación empresarial y tecnológica.

Africagua Canarias 2025 está organizado por la Cámara de Comercio de Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, con la colaboración de ICEX, el ITC, Proexca, Casa África, EEN Canarias, la ULPGC y Cajasiete.