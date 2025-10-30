La construcción pide más mano de obra en Fuerteventura

La comisión de economía de la Cámara de Comercio majorera presenta el Indice de Confianza Empresarial, que apunta a la cautela empresarial ante posibles riesgos y a que el sector de la construcción lidera el dinamismo económico de Fuerteventura

Trabajador en la obra de la autovía a la altura de Puerto del Rosario.

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 30 de octubre 2025, 14:05 Comenta Compartir

El sector de la construcción lidera el dinamismo económico de Fuerteventura con fuertes incrementos en empleo, precios y exportaciones, aunque demanda más mano de obra. Lo dice el Índice de Confianza Empresarial (ICE) relativo al segundo y tercer trimestre de 2025 que elabora la comisión de economía de la Cámara de Comercio de Fuerteventura.

Juan Tomás Figueroa, coordinador de la comisión de economía, detalla que el ICE lo elaboran los técnicos de la Cámara de Comercio en base a la información del Istac y a las opiniones recogidas de los gestores de los establecimientos situados en Canarias acerca de la marcha general de su negocio en el trimestre pasado y sus expectativas para el trimestre entrante.

Este índice revela que Fuerteventura tiene una estructura económica, reducida, «y por ello intensa y dinámica, produciéndose ciertas alteraciones y ajustes en posteriores trimestres», diagnostica Figueroa Benítez. La economía está marchando de forma adecuada, en el sentido de que Fuerteventura está «a la cabeza en el contexto canario en base a tres criterios: precios, exportación y empleo».

En cuanto al análisis sectorial, la construcción lidera el dinamismo económico con fuertes incrementos en empleo, precios y exportaciones. «La isla demanda más mano de obra, aunque la subida de precios es un poquito elevada por la escasez de material». La industria también muestra signos de reactivación, mientras que el comercio y los servicios enfrentan «desafíos en empleo y exportaciones».

No obstante, las expectativas para el próximo trimestre reflejan una postura cauta por parte del empresariado. En conclusión, Fuerteventura cierra el año «con señales de recuperación económica y confianza empresarial, aunque persiste la cautela ante posibles riesgos».

Ampliar Juan Tomás Figueroa, en la presentación del Indice de Confianza Empresarial elaborado por la comisión de economía de la Cámara de Comercio de Fuerteventura. Cámara de Comercio