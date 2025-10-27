Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las alumnas y los alumnos del primer campamento internacional cepillan a una tortuga. Oasis Wildlife

Clausura del primer campamento internacional de Oasis Wildlife Fuerteventura

Cuidado de animales ·

Celebrado del 20 al 26 de octubre, el programa reunió a estudiantes de España, Italia y Portugal en una experiencia educativa única en Europa sobre manejo y bienestar animal. Las plazas se completaron en los tres países, ampliándose el cupo en Italia por la alta demanda

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:16

Comenta

Oasis Wildlife Fuerteventura, en colaboración con la Escuela de Veterinaria de MasterD-Davante, ha clausurado en La Lajita la primera edición internacional del Animal Keeper Camp, una experiencia educativa que del 20 al 26 de octubre ha reunido en la isla a estudiantes de España, Italia y Portugal.

El programa, desarrollado íntegramente en Oasis Wildlife Fuerteventura, en La Lajita, en el municipio de Pájara, ofreció una formación intensiva que combina teoría, práctica y orientación profesional en un entorno real de conservación. Los alumnos se alojaron en la reserva botánica del recinto, participando en el día a día de un centro que alberga más de 3.000 animales de 250 especies y uno de los jardines botánicos más extensos de Europa, con más de 1.500 variedades vegetales.

Durante el campamento, el alumnado se ha dividió en cinco grupos que rotaron por las distintas áreas de trabajo del centro: grandes mamíferos, reptiles y psitácidas, rapaces, primates y pequeños mamíferos, y dromedarios. En cada departamento participaron en tareas prácticas de alimentación, limpieza, observación, enriquecimiento ambiental y manejo, siempre acompañados por el equipo técnico de Oasis Wildlife Fuerteventura y docente de la Escuela de Veterinaria de MasterD-Davante.

Algunos momentos del trabajo cotidiano durante el campamento. Oasis Wildlife Fuerteventura
Imagen principal - Algunos momentos del trabajo cotidiano durante el campamento.
Imagen secundaria 1 - Algunos momentos del trabajo cotidiano durante el campamento.
Imagen secundaria 2 - Algunos momentos del trabajo cotidiano durante el campamento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mercantil
  3. 3 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Guía
  4. 4 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  5. 5 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  6. 6 Muere Juan Jesús Doreste Aguilar, responsable del departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
  7. 7 La Aemet avisa de un cambio de tendencia en Canarias a partir del martes
  8. 8 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  9. 9 Anticorrupción ve «inexplicable» la «falta de control» del Gobierno sobre Fundación Siglo XXI
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 27 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Clausura del primer campamento internacional de Oasis Wildlife Fuerteventura

Clausura del primer campamento internacional de Oasis Wildlife Fuerteventura