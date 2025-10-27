Clausura del primer campamento internacional de Oasis Wildlife Fuerteventura

Celebrado del 20 al 26 de octubre, el programa reunió a estudiantes de España, Italia y Portugal en una experiencia educativa única en Europa sobre manejo y bienestar animal. Las plazas se completaron en los tres países, ampliándose el cupo en Italia por la alta demanda

CANARIAS7 Puerto del Rosario Lunes, 27 de octubre 2025, 13:16 Comenta Compartir

Oasis Wildlife Fuerteventura, en colaboración con la Escuela de Veterinaria de MasterD-Davante, ha clausurado en La Lajita la primera edición internacional del Animal Keeper Camp, una experiencia educativa que del 20 al 26 de octubre ha reunido en la isla a estudiantes de España, Italia y Portugal.

El programa, desarrollado íntegramente en Oasis Wildlife Fuerteventura, en La Lajita, en el municipio de Pájara, ofreció una formación intensiva que combina teoría, práctica y orientación profesional en un entorno real de conservación. Los alumnos se alojaron en la reserva botánica del recinto, participando en el día a día de un centro que alberga más de 3.000 animales de 250 especies y uno de los jardines botánicos más extensos de Europa, con más de 1.500 variedades vegetales.

Durante el campamento, el alumnado se ha dividió en cinco grupos que rotaron por las distintas áreas de trabajo del centro: grandes mamíferos, reptiles y psitácidas, rapaces, primates y pequeños mamíferos, y dromedarios. En cada departamento participaron en tareas prácticas de alimentación, limpieza, observación, enriquecimiento ambiental y manejo, siempre acompañados por el equipo técnico de Oasis Wildlife Fuerteventura y docente de la Escuela de Veterinaria de MasterD-Davante.

Algunos momentos del trabajo cotidiano durante el campamento. Oasis Wildlife Fuerteventura