Capitán novela la historia de «un mahoh, un hombre de la tierra»

Una terapia, un desahogo, un encuentro con sus emociones: todo eso es para Gabriel Capitán (Madrid, 1978) el oficio de escribir. El novelista acaba de publicar 'Mahoh Libro I', que surgió durante el confinamiento de dos años en su casa hasta lograr la recuperación de una lesión medular grave.

El escritor madrileño afincado en Fuerteventura desde hace años empezó a dictar 'Mahoh' al ordenador, en medio de los dolores de su enfermedad y convalecencia. « Resultó que el ordenador escribió lo que le dio la gana y tuve que tirar de mi memoria». Una vez recuperado, está decidido «hacer de lo ordinario algo extraordinarios, es decir buscarle un sentido a mi vida cada día porque, cuando estás empujando el carro de la salud, el día a día es muy complicado».

Como su título indica es el primer libro de una saga de cuatro novelas que resulta «imprescindible a la hora de conocer una parte de la historia de España de las que pocos saben y que no es otra que la conquista de las Islas Canarias para la Corona de Castilla». Por eso, Capitán adelanta que sus páginas contienen « batallas, odios amores, piratas, esclavos, combates».

Personajes de distinto origen se entremezclan en la primera entrega de la saga de Gabriel Capitán. / javier melián / acfi press

El autor confiesa que «no he leído ninguna novela como la que he escrito: no hay ni buenos, ni malos, todos los personajes tienen un motivo para ser como son y todo narrado de una manera en que los protagonistas se van a sentar al lado tuyo en el sofá o en la playa, de manera que ellos mismos te van a contar su historia». Ellos, los personajes que pueblan esta primera entrega, son de origen normando, genovés, castellano, prehispánico y africano.

Sobre su vida antes de la lesión medular grave, Gabriel Capitán apunta que estudió reporterismo gráfico y realización de documentales. Como quería llegar a ser reportero de guerra, realizó el servicio militar y dio el salto a soldado de Operaciones Especiales (UOE), «siendo reclutado al poco como miembro del CNI».

Después de algo más de veinte años en activo, sufrió la citada lesión que le obligó a la convalecencia de dos años. «Mi ocupación hasta la actualidad ha sido el no sucumbir a las duras secuelas, en una intensa autorehabilitación física e interior: evadiéndome en mis escritos, la naturaleza y la música, para dar un sentido a mi vida».

Gabriel Capitán coge 'Mahoh Libro 1', esa historia ocurrida hace 600 años en Fuerteventura, y lee el inicio: « El era un mahoh, un hombre de la tierra».