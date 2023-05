El Cabildo para la obra de la pista del atletismo de Corralejo

Los atletas de la isla tendrán que esperar hasta la próxima legislatura para ver cumplida una de sus mayores expectativas: la pista de atletismo de Corralejo. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Infraestructuras que dirige desde hace cuatro años el presidente Sergio Lloret, ha paralizado las obras de la que es la instalación deportiva insular más importante del norte majorero en esta legislatura, denuncia el Partido Popular (PP).

La paralización de las obras de la pista de atletismo de Corralejo, así como de los edificios anexos, es «un nuevo ejemplo de la falta de gestión que se ha convertido ya en sello indiscutible del presidente de Cabildo, Sergio Lloret», apunta el consejero popular Claudio Gutiérrez, exconsejero de Deportes.

Desde el PP, «estuvimos batallando para que el proyecto se pudiera licitar en tiempo, de manera que las obras comenzaran y estuvieran concluidas antes de finalizar la presente legislatura», recuerda Gutiérrez. Con ese objetivo, en noviembre de 2021 el Cabildo firma la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras por valor de 2,1 millones de euros con la UTE Pista Atletismo Corralejo.

Sin embargo, las obras, que tendrían que haber estado finalizadas en este abril, se pararon temporalmente por un error de cálculo con respecto a la estabilidad del terreno, detectado con los primeros trabajos de tierra realizados en verano pasado.

Y, cuando está a punto de cumplirse un año de esa detección, la realidad es que aún no se ha corregido el fallo en el proyecto inicial y las obras están completamente paradas. «Para continuar con las obras», explica Claudio Gutiérrez, «se hace imperativo que el Cabildo apruebe la modificación del proyecto. Y no solo no se ha producido, sino que el presidente ha renunciado completamente a ejecutar las obras», tal y como queda recogido en el Decreto Número 255/2023 de fecha 31 de enero de 2023, de los acuerdos adoptados por el consejo de gobierno insular, por el que se suspende la ejecución de la obra y ordena a la dirección facultativa de la misma que levante acta de dicha suspensión. A pesar de todo el trabajo de coordinación entre los diferentes departamentos del Cabildo, además de con el Ayuntamiento de La Oliva, para contar en el norte de la isla con unas infraestructuras dignas para nuestros deportistas, «la realidad es que nuestros atletas tendrán que seguir esperando por la dejadez de Lloret».

La candidata del PP a la presidencia del Cabildo, Jessica de León, confirma que «no vamos a renunciar a la pista de atletismo de Corralejo, pero tampoco a que el circuito de motocross de Puerto del Rosario se legalice de una vez por todas o que la ciudad deportiva de Antigua sea una realidad para los vecinos».