El Cabildo concede casi 640.000 euros en ayudas empresariales

Las subvenciones aumentan casi 140.000 euros más que en la anterior convocatoria, habiendo otorgado la totalidad de los fondos

La presidenta Lola García y la consejera de Fomento del Empleo, Nuria Cabrera.

Catalina García Puerto del Rosario Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:09 Comenta Compartir

El Cabildo de Fuerteventura ha concedido 637.364,65 euros en ayudas para la puesta en marcha de iniciativas empresariales, casi 140.000 más que en la anterior convocatoria, habiendo otorgado la totalidad de la dotación prevista.

Estas subvenciones se dirigen a impulsar el tejido empresarial majorero y mejorar la empleabilidad. Las ayudas se han concedido a beneficiarios y beneficiarias que promueven proyectos empresariales en la isla, confirma la presidenta Lola García.

En esta convocatoria, apunta Nuria Cabrera, consejera de Fomento del Empleo, se han modificado las bases para otorgar mayor peso a las características del proyecto dentro del contexto social y económico actual. Se valoraron especialmente aquellas propuestas que detectan nuevos nichos de mercado, apuestan por la innovación, mejoran la competitividad y generan empleo de mayor valor añadido. También se han considerado el cumplimiento de criterios de sostenibilidad y el impacto positivo en el bienestar social.

El listado definitivo de personas beneficiarias puede consultarse en https://www.cabildofuer.es/cabildo/atencion-al-ciudadano/ayudas-becas-y-subvenciones/promocion-economica/subvenciones-para-la-puesta-en-marcha-de-iniciativas-empresariales/iniciativas-empresariales-2025/

El plazo máximo para aceptar la subvención y presentar la justificación finaliza el próximo 14 de noviembre, para aquellos beneficiarios que no constaban ya en el listado provisional publicado el pasado mes de octubre,

Esta línea de ayudas cuenta con fondos propios insulares y financiación del Fdcan.