El Cabildo adelanta la convocatoria de subvenciones de bienestar social

Acción Social atiende a la demanda histórica de los colectivos de Fuerteventura para poder financiar sus proyectos. Hasta ahora, se convocaban en febrero y suponían un retraso a la hora del pago de las necesidades del llamado tercer sector

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Acción Social, abre la convocatoria de subvenciones en materia de bienestar social, en régimen de concurrencia competitiva, para la anualidad 2026. De esta manera, la Corporación adelanta la convocatoria, mediante tramitación anticipada, cubriendo así una demanda histórica de las entidades del tercer sector, permitiendo financiar de manera más efectiva sus necesidades y proyectos.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, explica que «es la primera vez que el Cabildo abre la convocatoria con tanta antelación, ofreciendo una mayor cobertura de los proyectos que desarrollan las asociaciones y colectivos del sector social en nuestra isla».

El consejero de Acción Social, Víctor Alonso, también incide en que por primera vez en la historia del Cabildo se adelanta la convocatoria de unas ayudas que suelen salir entre febrero y marzo, «y que son fundamentales para fomentar la iniciativa social, además de promover y apoyar actuaciones que mejoren el bienestar y la calidad de vida de las personas en Fuerteventura».

En total, se dirigen casi 128.000 euros, ampliables hasta un máximo de 50.000 euros, a entidades sin ánimo de lucro del tercer sector con sede o delegaciones en Fuerteventura, para el desarrollo de actividades relacionadas con los servicios sociales, sociosanitarios y acción social.

De esta manera, estas entidades podrán recibir subvenciones de hasta 6.000 euros para proyectos, programas y actividades en materia de acción social, en áreas como infancia, mujer, igualdad, atención a personas en situación de riesgo de exclusión social, discapacidad, mejora de la calidad de vida de las personas, entre otras.

Las solicitudes deben presentarse a través de la sede electrónica de la Corporación Insular: https://sede.cabildofuer.es/, teniendo como plazo hasta el 15 de diciembre de 2025.