Se busca a la antigua Roma en la costa de Corralejo

Los sondeos indican «la posible presencia de estas poblaciones romanizadas» en la costa del norte de Fuerteventura. La décima campaña en el yacimiento del taller romano de púrpura de la isla de Lobos se centran en un horno donde han aparecido materiales relacionados con el proceso de elaboración del tinte, así como cerámica, vajilla y restos relacionados con la alimentación

El yacimiento del taller romano de púrpura de la isla de Lobos, con la costa de Corralejo al fondo.

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

El imperio romano podría estar esperando bajo las arenas de las playas de Corralejo. Es la principal novedad de la décima campaña arqueológica en el yacimiento del taller de púrpura de la isla de Lobos.

El Cabildo de Fuerteventura y Museos y Centros del Cabildo de Tenerife llevan a cabo los nuevos sondeos en la playa de la Concha, en la isla de Lobos. En frente del yacimiento, está la costa de Corralejo donde los investigadores valoran la posibilidad de trasladar las excavaciones de la futura undécima campaña, ya que las prospecciones realizadas indican «la posible presencia de estas poblaciones romanizadas».

Mientras llega ese momento de dar el salto a Corralejo, los actuales sondeos arqueológicos de Lobos se extienden durante tres semanas con un equipo multidisciplinar de investigadores, arqueólogos y especialistas en diferentes campos. Participan, además, colaboradores y amigos de los museos arqueológicos de Fuerteventura y Tenerife.

El objetivo de esta décima campaña consiste en delimitar y definir la extensión del llamado yacimiento Lobos I, esto es el taller romano de púrpura propiamente dicho. Asimismo, detalla el consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, se trabaja en torno a un horno situado en la parte norte del taller, donde se están registrando -como en anteriores excavaciones- materiales relacionados con la labor del proceso de elaboración del tinte púrpura, así como objetos referentes a la actividad doméstica como cerámica, vajilla y restos relacionados con la alimentación.

La dirección de los trabajos recae en el director del Museo Arqueológico de Fuerteventura, Isidoro Hernández, la técnica y conservadora en Arqueología del Museo Arqueológico de Tenerife, Mercedes del Arco, y la catedrática de Prehistoria, Carmen del Arco.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias autorizó esta décima campaña arqueológica. Colabora, además, Binter Canarias, que sufraga los gastos del traslado del equipo y transporte de los materiales.

El descubrimiento del taller romano de púrpura en 2012 redibujó las fronteras de la presencia de la antigua Roma en el Atlántico, colocando a Lobos, Fuerteventura y Canarias como nuevo límite.