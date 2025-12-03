El barranco de Río Cabras se pone guapo

A petición de la asociación de vecinos El Castillejo de Tesjuate, el Cabildo ejecuta tareas de limpieza a través del programa Fuerteventura, bonita por naturaleza

Las cuadrillas de Gesplan limpian el cauce de Río Cabras, a la altura del colegio viejo de Tesjuate.

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:35 Comenta Compartir

El Cabildo de Fuerteventura ejecuta tareas de limpieza, poda y desbroce en el entorno de la localidad de Tesjuate, en el municipio de Puerto del Rosario, concretamente en el entorno del barranco de Río Cabras, con el objetivo de recuperar y mantener este espacio en las mejores condiciones.

Esta actuación forma parte del programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza', que ejecuta Gesplan y que incluye acciones por todo el territorio insular por más de cuatro millones de euros. Estos trabajos inciden directamente en la conservación de entornos naturales, elementos patrimoniales y urbanos señalan la presidenta Lola García y el consejero de Obras y Servicios, Blas Acosta.

La asociación de vecinos El Castillejo de Tesjuate solicitó estas y otras tareas de limpieza y cuidado.

Ampliar La presidenta Lola García y el concejal David de León, con el presidente del colectivo vecinal El Castillejo de Tesjuate. Gesplan