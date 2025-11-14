Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cisco García departe con la presidenta Lola García y la consejera de Accesibilidad, Carmen Alonso. Javier Melián / Acfi Press

El atleta Cisco García emociona y motiva en las 4ª Jornadas de Accesibilidad de Fuerteventura

El atleta rompió una lanza en favor de las redes sociales. «En la actualidad, las redes sociales son un punto a favor porque, a través de ellas, podemos contar nuestras historias y de esta manera conseguir mayor visibilidad»

Puerto del Rosario

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:39

Cisco García, atleta de élite que tras un accidente de snowboard decidió reinventarse y centrarse en el deporte adaptado, emocionó y motivó en las 4ª Jornadas de Accesibilidad de Fuerteventura.

Desde entonces, el deportista ha alcanzado el top 4 del ranking nacional de tenis y logrado reconocimientos como el bronce en los Paraeuropeos y el subcampeonato mundial por elecciones.

García ofreció en Fuerteventura su discurso de superación, inspirando a otros a superar adversidades y alcanzar su potencial, explorando temas como la motivación, la resiliencia y la adaptación al cambio. El deportista compartió las claves mentales y físicas que exige el alto rendimiento en entornos de máxima competitividad.

El atleta rompió una lanza en favor de las redes sociales. «En la actualidad, las redes sociales son un punto a favor porque, a través de ellas, podemos contar nuestras historias y de esta manera conseguir mayor visibilidad».

La Consejería de Accesibilidad del Cabildo organiza esta cuarta edición de las jornadas en el Palacio de Congresos, en Puerto del Rosario, el 14 y el 15 de noviembre.

Los cuatro ponentes de la mañana del primer día de las Jorndas de Accesibilidad. Javier Melián / Acfi Press

Durante esta primera jornada, se desarrolló además una mesa redonda centradas en historias que impulsan la inclusión, contando con el piragüista de alto rendimiento y embajador majorero de la inclusión, Axel Celmanti, la logopeda Inés Rodríguez, la integradora social y coach motivacional Naiara Arteaga y la consejera Carmen Alonso.

Inés Rodríguez, que además de logopeda es cómica e influencer, con parálisis cerebral, se encargó de dar la segunda ponencia con su particular estilo directo y divertido. Rodríguez es reconocida por visibilizar la discapacidad a través del humor en plataformas como TikTok y su colaboración en el programa de televisión El Intermedio. Como referente en inclusividad, utiliza su experiencia para normalizar la discapacidad, desmantelar estereotipos y promover una mayor inclusión social y laboral.

La programación puede consultarse en www.fuerteventuraaccesible.com. Incluyen formación teórico práctica en el uso de sillas Joelette, de la mano de CD Fuertetrail y de la Asociación Senderos sin barreras, así como rutas de senderismo y una ruta guiada por Vulcano Trekking. Las actividades cuentan con la implicación de alumnado de enfermería de la ULPGC y del ciclo de Emergencias Sanitarias del CIFP Majada Marcial.

Participantes de las jornadas, tras recoger las acreditaciones. Javier Melián / Acfi Press

