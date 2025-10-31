Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lolina Negrín, consejera insular de Artesanía, visita el taller de la lana impartido en el Valle de Santa Inés. Javier Melián / Acfi Press

Artesanía recupera el oficio del hilado de la lana

Artesanía ·

Este oficio, que durante siglos fue fundamental para la elaboración de piezas textiles, constituye un valioso patrimonio inmaterial de Fuerteventura

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:41

Comenta

Una decena de personas finalizó el taller de iniciación a la transformación de la lana impulsado por la Consejería de Artesanía del Cabildo de Fuerteventura, dentro del programa EnRedArte.

Los talleres se desarrollaron en el Valle de Santa Inés, en el municipio de Betancuria, impartidos por la artesana especialista en transformación de la lana, Beatriz Ballester, procedente de El Hierro. La consejera insular, Lolina Negrín, explica que «el objetivo es dar a conocer y preservar técnicas tradicionales, en este caso la transformación de la lana que forma parte de las manifestaciones culturales más arraigadas en Fuerteventura».

Este oficio, que durante siglos ha sido fundamental para la elaboración de piezas textiles en la sociedad majorera, constituye un valioso patrimonio inmaterial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  3. 3 Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz
  4. 4 Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un Â«grave riesgoÂ» para los vecinos
  5. 5 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  6. 6 Detenido en Telde por presuntamente abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  7. 7 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  8. 8 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  9. 9 Canarias se prepara para el fin de semana y la Aemet confirma la tendencia «en ascenso»
  10. 10 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Artesanía recupera el oficio del hilado de la lana

Artesanía recupera el oficio del hilado de la lana