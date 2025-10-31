Artesanía recupera el oficio del hilado de la lana

Este oficio, que durante siglos fue fundamental para la elaboración de piezas textiles, constituye un valioso patrimonio inmaterial de Fuerteventura

Lolina Negrín, consejera insular de Artesanía, visita el taller de la lana impartido en el Valle de Santa Inés.

Catalina García Puerto del Rosario Viernes, 31 de octubre 2025, 12:41 Comenta Compartir

Una decena de personas finalizó el taller de iniciación a la transformación de la lana impulsado por la Consejería de Artesanía del Cabildo de Fuerteventura, dentro del programa EnRedArte.

Los talleres se desarrollaron en el Valle de Santa Inés, en el municipio de Betancuria, impartidos por la artesana especialista en transformación de la lana, Beatriz Ballester, procedente de El Hierro. La consejera insular, Lolina Negrín, explica que «el objetivo es dar a conocer y preservar técnicas tradicionales, en este caso la transformación de la lana que forma parte de las manifestaciones culturales más arraigadas en Fuerteventura».

Este oficio, que durante siglos ha sido fundamental para la elaboración de piezas textiles en la sociedad majorera, constituye un valioso patrimonio inmaterial.