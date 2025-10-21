Arte en el viejo depósito de agua de La Oliva
Muralismo ·La Concejalía de Turismo y Medio Ambiente impulsa el embellecimiento de espacios que, a pesar de estar abandonadas, poseen una gran visibilidad para locales y visitantes. El autor es el artista Alejandro Mesa
Puerto del Rosario
Martes, 21 de octubre 2025, 11:26
El artista Alejandro Mesa realiza un nuevo mural, titulado Vida de Jable, en las paredes de un antiguo depósito de agua en el municipio de La Oliva.
La Concejalía de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento del norte de Fuerteventura está detrás de esta iniciativa que busca embellecer aquellos espacios que, a pesar de estar abandonadas, poseen una gran visibilidad para locales y visitantes del municipio.
Así pues, a través de esta pieza artística del artista Alejandro Mesa, no solo se renuevan estos lugares deteriorados y relegados al olvido, sino que también sirven como recordatorio de la historia y tradiciones de la isla majorera de antaño. Mesa ya ha dejado huella de su quehacer en otros puntos del municipio del norte majorero.