Arte en el viejo depósito de agua de La Oliva

Catalina García Puerto del Rosario Martes, 21 de octubre 2025, 11:26

El artista Alejandro Mesa realiza un nuevo mural, titulado Vida de Jable, en las paredes de un antiguo depósito de agua en el municipio de La Oliva.

La Concejalía de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento del norte de Fuerteventura está detrás de esta iniciativa que busca embellecer aquellos espacios que, a pesar de estar abandonadas, poseen una gran visibilidad para locales y visitantes del municipio.

Así pues, a través de esta pieza artística del artista Alejandro Mesa, no solo se renuevan estos lugares deteriorados y relegados al olvido, sino que también sirven como recordatorio de la historia y tradiciones de la isla majorera de antaño. Mesa ya ha dejado huella de su quehacer en otros puntos del municipio del norte majorero.

Ampliar El alcalde Isaí Blanco y el concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, visitaron la obra del artista. Ayuntamiento de La Oliva