El artista majorero pinta un estampa de la Fuerteventura agrícola. Ayuntamiento de La Oliva

Arte en el viejo depósito de agua de La Oliva

Muralismo ·

La Concejalía de Turismo y Medio Ambiente impulsa el embellecimiento de espacios que, a pesar de estar abandonadas, poseen una gran visibilidad para locales y visitantes. El autor es el artista Alejandro Mesa

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Martes, 21 de octubre 2025, 11:26

Comenta

El artista Alejandro Mesa realiza un nuevo mural, titulado Vida de Jable, en las paredes de un antiguo depósito de agua en el municipio de La Oliva.

La Concejalía de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento del norte de Fuerteventura está detrás de esta iniciativa que busca embellecer aquellos espacios que, a pesar de estar abandonadas, poseen una gran visibilidad para locales y visitantes del municipio.

Así pues, a través de esta pieza artística del artista Alejandro Mesa, no solo se renuevan estos lugares deteriorados y relegados al olvido, sino que también sirven como recordatorio de la historia y tradiciones de la isla majorera de antaño. Mesa ya ha dejado huella de su quehacer en otros puntos del municipio del norte majorero.

El alcalde Isaí Blanco y el concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, visitaron la obra del artista. Ayuntamiento de La Oliva

