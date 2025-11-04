Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ejemplar del árbol de la seda, en un barranco majorero. Area de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura

Fuera con el árbol de la seda en Fuerteventura

Especies exóticas invasoras ·

El Cabildo de Fuerteventura da luz verde al proyecto piloto para controlar la expansión de la planta invasora Calotropis procera. Las colonias sobre las que se intervendrá se encuentran en los municipios de Pájara, Antigua, Betancuria, Tuineje y Puerto del Rosario

Puerto del Rosario

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:04

El consejo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura ha dado luz verde al proyecto piloto para el control y eliminación de especies exóticas invasoras, en concreto de la Calotropis procera, conocido como árbol de la seda. Con este acto se autoriza una política activa de análisis y control de las colonias localizadas en los municipios de Pájara, Antigua, Betancuria, Tuineje y Puerto del Rosario para preservar y restaurar los ecosistemas afectados.

Este proyecto piloto incluye medidas de refuerzo de la estructura del suelo para proteger las especies nativas, incorporando principios de agroecología y saberes tradicionales para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de estos ecosistemas majoreros.

Para ello, se implementarán estrategias alineadas con las directrices de la normativa regional, nacional y europea en materia de gestión de especies invasoras, y se fomentará la colaboración activa con la Red Canaria de Alerta Temprana Especies Exóticas Invasoras, apunta Carlos Rodríguez, consejero de Medio Ambiente.

Este enfoque integral del proyecto piloto incluye medidas basadas en soluciones naturales y la restauración de la biodiversidad autóctona.

