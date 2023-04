NC apuesta por «dignificar» la política insular

Nueva Canarias (NC) Fuerteventura arrancó oficialmente el pasado viernes la carrera hacia las próximas elecciones del 28 de mayo con la presentación, en un multitudinario acto celebrado en el Auditorio de Antigua, de las distintas candidaturas con las que concurren los canaristas a los ayuntamientos de la isla, al Cabildo majorero y al Parlamento de Canarias.

El evento contó con la presencia del presidente nacional de NC y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, y estuvo marcado por la proyección del valor de la palabra y el compromiso, conceptos que para los canaristas majoreros están llamados a dignificar la política, valores que garantizó el presidente de Nueva Canarias en Fuerteventura, Matías Peña, tras pedir el apoyo de la ciudadanía en las urnas en estos próximos comicios. «Algunos dicen que me voy, que abandono Antigua, pero se equivocan. Soy un hombre de palabra y mi compromiso es con ustedes, con los vecinos y vecinas de Antigua, por los que voy a darlo todo», explicó el candidato de NC a la Presidencia del Cabildo y a la Alcaldía de Antigua, ya con los hombres y mujeres de la lista electoral sobre el escenario.

«Estamos cargados de ilusión y vamos a llegar a todos los vecinos», afirmó Matías Peña, que puso en valor el cuidado a los mayores y alabó el trabajo prestado por el personal del Ayuntamiento de Antigua y por los Servicios Sociales en una legislatura marcada por la pandemia.

Por su parte, Román Rodríguez elogió la figura del candidato al Ayuntamiento de Antigua y al Cabildo majorero. «Esta persona es honesta, es la palabra y es la tercera vía. Es lo que representa Matías Peña, que gente normal, que gente de a pie llegue a las instituciones y pelee por la propia ciudadanía», recalcó Rodríguez.

El presidente de los canaristas subrayó que «frente a los que han desgobernado esta isla, nosotros proponemos para Fuerteventura una tercera vía, una vía de orden, de certidumbre, de fundamento y de palabra». «Los verdaderos protagonistas de la política tienen que ser ustedes, la gente normal, las personas de la calle. Esta tierra es maravillosa pero no hemos tenido mucha suerte con los gobernantes que le han tocado a esta isla», dijo Román Rodríguez, que cuestionó las «conspiraciones, las intenciones de hacerse daño y las censuras» que se han vivido durante el presente mandato en el Cabildo de Fuerteventura. «Aquí hay gente decente, comprometida, que da un paso en defensa de la ciudadanía. La política tiene que estar al servicio de la mayoría, y no de las minorías. La política tiene que ser transparencia, y no conspiraciones».

NC ha presentado así unas listas que en el caso de algunos municipios cuentan, además, con candidaturas en las que NC ha cerrado acuerdos con formaciones como Alternativa Local por Antigua, Fuerteventura Avanza y Juntos por Pájara, acuerdos «que tienen vocación de seguir adelante tras las próximas elecciones del 28 de mayo», aseguró Román Rodríguez.