Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En marzo de 2025, los hermanos Iván y Lucas Trujillo, marineros de Morro Jable, cogieron el primer atún rojo de la temporada en toda Canarias. Cofradía de pescadores de Morro Jable

'Un anzuelo, un hombre': el PSOE pide oír a las cofradías de pescadores

Pesca ·

Los socialistas de Fuerteventura ponen en tela de jucio la reciente propuesta de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) de autorizar un plan experimental de pesca con cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del archipiélago

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:49

Comenta

El PSOE de Fuerteventura considera que la reciente propuesta de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) de autorizar un plan experimental de pesca con cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del archipiélago «debe ser consensuado» con el sector artesanal local de las islas. Hasta ahora las cofradías canarias han defendido de forma general el principio de «un anzuelo, un hombre».

Por eso el secretario socialista del sector primario y soberanía alimentaria, José Cabrera, apunta que «no parece que esta decisión que afecta a Canarias haya contado con la opinión y el conocimiento de nuestras cofradías» que, en Fuerteventura, son tres: Morro Jable, Gran Tarajal y Corralejo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  3. 3 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  4. 4 El Perola se despide con una gran fiesta
  5. 5 Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador
  6. 6 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  7. 7

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 Canarias, quinta comunidad con más casos de VIH: «Se está banalizando»
  9. 9 Poga%u010Dar acapara la atención en Arucas pero no llega al Pico de las Nieves
  10. 10 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 'Un anzuelo, un hombre': el PSOE pide oír a las cofradías de pescadores

&#039;Un anzuelo, un hombre&#039;: el PSOE pide oír a las cofradías de pescadores