'Un anzuelo, un hombre': el PSOE pide oír a las cofradías de pescadores

Los socialistas de Fuerteventura ponen en tela de jucio la reciente propuesta de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) de autorizar un plan experimental de pesca con cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del archipiélago

En marzo de 2025, los hermanos Iván y Lucas Trujillo, marineros de Morro Jable, cogieron el primer atún rojo de la temporada en toda Canarias.

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:49

El PSOE de Fuerteventura considera que la reciente propuesta de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) de autorizar un plan experimental de pesca con cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del archipiélago «debe ser consensuado» con el sector artesanal local de las islas. Hasta ahora las cofradías canarias han defendido de forma general el principio de «un anzuelo, un hombre».

Por eso el secretario socialista del sector primario y soberanía alimentaria, José Cabrera, apunta que «no parece que esta decisión que afecta a Canarias haya contado con la opinión y el conocimiento de nuestras cofradías» que, en Fuerteventura, son tres: Morro Jable, Gran Tarajal y Corralejo.