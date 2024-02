El agua volverá en dos días, después de solventada la avería en el CAAF

En dos días contados a partir de este lunes por la tarde, el agua volverá a todos los hogares. La avería detectada este sábado en los dos módulos de la desaladora del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) se arregló este lunes, con lo que la producción vuelve a funcionar al 100%, aunque hay que esperar a que se recarguen los depósitos de reserva de agua desalada, mermados tras el fin de semana con la planta al 30% de sus posibilidades.

La recarga de agua tarda, según el consejero de área, Adargoma Hernández, «dos días o tres, según la zona: hay unas que carga más rápido y otras no, de la misma manera que hay zonas cuyos depósitos de almacenamiento se vaciaron totalmente, pero otras no y siguieron teniendo agua, aunque con menos presión». La recuperación del servicio del CAAF se saldará, reitera Hernández, en dos o tres días «si no tenemos otra incidencia».

La avería se produjo el sábado, aunque electricistas y técnicos no dieron con la solución durante el fin de semana. El lunes amaneció con problemas de desabastecimiento en algunos municipios tras la bajada de niveles de los depósitos de reserva.