Agoney, primer joven con diversidad funcional que premia Maxoarte

La creatividad y el esfuerzo no entienden de barreras. Agoney Rodríguez de León, a quien los médicos daban dos años de vida, hoy cursa su tercer ciclo de Formación Profesional en la Escuela de Arte de Fuerteventura, y ha sido el primer joven con diversidad funcional en recibir un premio en la historia del certamen Maxoarte.

La de este estudiante de Puerto del Rosario es una historia de superación, que comenzó con su diagnóstico de una displasia de tipo óseo cuando era un bebé, y que continúa, a sus 24 años, mientras cursa su último año de Gráfica Publicitaria, y tras recibir el mes pasado el segundo premio en la modalidad de Pintura en el certamen artístico que organiza la Consejería de Educación del Cabildo, y en el que participan cada año cientos de jóvenes.

«No me lo esperaba realmente, porque no pensaba participar. Me convencieron compañeros, los profesores y mi auxiliar«, explica Agoney, sobre su participación en este concurso a sobre cerrado, y en el que el jurado valoró en segundo lugar su pintura, una obra con la quiso expresarse a través de «colores cálidos y motivos de África«.

Para llegar hasta aquí, Agoney Rodríguez recuerda que «terminé la ESO, hice el Ciclo de Informática en el IES Majada Marcial, y luego, en el programa de Prácticas de Estudiantes del Cabildo, me enteré que iba a empezar la Escuela de Arte«. Se matriculó en el Ciclo Medio de Interactivo, y, tras titularse, «me apeteció seguir con el Ciclo Superior de Gráfica Publicitaria».

Sobre su futuro, no ha decidido todavía si continuar con otro ciclo el próximo curso, aunque sí sabe que le gustaría tener «un trabajo relacionado con el diseño, la publicidad o la edición de vídeo, algo que tenga que ver con lo que he estudiado aquí«.

Agoney afronta la vida con una sonrisa, y destacan sus compañeros y profesores su carácter bromista. «Claro que me gustaría caminar, pero es lo que hay«, ríe, y lanza un mensaje para otros jóvenes en circunstancias similares: «que sigan estudiando, buscar lo que te gusta y seguir adelante».

Seis alumnos de la EAF, premiados en Maxoarte

Además de Agoney (2º Premio de Pintura), otros cinco alumnos de la Escuela de Arte de Fuerteventura recibieron premio en el Certamen. Fueron Cristian Andrés Estrada (1º Premio en Diseño Gráfico y 3º Premio en Pintura Mural), Alejandra Brito (2º Premio en Cómic), Zaidy Vaca (2º Premio en Textil), Luis Miguel Rodríguez (3º Premio en Pintura y 3º premio en Textil), y Cristian Estorach (3º premio en Fotografía a Color). Y en total, fueron 8 las creaciones de los estudiantes de la escuela galardonadas.

«Nos gustaría felicitarles a todos, por el orgullo que supone para la escuela, aunque nos alegra particularmente el premio de Agoney. Tenemos que normalizar la formación de todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias. Agoney es un alumno más, que lleva ya cuatro años con nosotros, y por eso sabemos el esfuerzo extra que hace cada día por aprender y por desarrollar todos sus talentos. De ahí esta felicitación especial«, valoró el director de la EAF, Guanarteme Cruz.

La Escuela de Arte de Fuerteventura, entidad dependiente de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, desarrolla su actividad en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, donde se imparte una oferta formativa reglada y gratuita. Su cuadro formativo actual comprende el Ciclo de Grado Medio de Asistencia al Producto Gráfico Interactivo, y otros cuatro ciclos de grado superior, Animación, Fotografía, Gráfica Publicitaria, y Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.

Más información en la web www.eafuerteventura.com, en el teléfono 928 402 448, y en las redes sociales de la escuela.