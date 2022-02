Aena se defiende de las acusaciones de CC por el aeropuerto de Fuerteventura

Según la denuncia de CC, los pasajeros que se acercan al aeropuerto majorero se encuentran cada día con basura acumulada, cristales negros de tierra y suciedad, o estructuras oxidadas, incluidos los pasillos para embarcar, con el peligro que esto supone.

Según el secretario insular de Coalición Canaria, Mario Cabrera , «los trabajadores del aeropuerto se ven indefensos ante la una gestión que empeora cada día» y ha subrayado que «no es culpa de los operarios de mantenimiento ni de los servicios de limpieza, sino de un modelo que ha evidenciado sus carencias desde que el Estado privatizó la mitad de Aena«.

A este respecto, Aena ha querido defenderse a través de un comunicado que compartimos de manera íntegra:

La inversión en el Aeropuerto siempre ha sido la necesaria, al igual que el gasto de explotación y la alta calidad de servicio. Tener un aeropuerto seguro, certificado en seguridad operacional, con servicios de alta calidad (notable alto en valoración directa de los pasajeros), con especial cuidado en materia de medio ambiente y con tarifas muy competitivas es la razón de ser de Aena, que siempre ha intentado mantener una relación fluida y de colaboración con el Cabildo de Fuerteventura.

El óxido provocado por el ambiente marino en diversas zonas del Aeropuerto se saneará y repintará a lo largo de 2022 con una importante partida presupuestaria (210.000 euros) ya contemplada para ello. En cuanto a los cristales, la Isla lleva dos semanas consecutivas bajo una intensa calima. En cuanto remita esta situación meteorológica, se procederá a la limpieza, como se hace habitualmente.

A Aena no le constan incumplimientos de las obligaciones laborales por parte de las empresas que tiene contratadas para la prestación de los servicios. Además, los convenios y normas de aplicación son similares en todos los aeropuertos, por lo que no debería existir discriminación alguna en Fuerteventura respecto a los demás. Aena exige en los contratos con estas empresas el cumplimiento de los convenios y normas laborales de aplicación. Por tanto, el modelo de gestión de Aena no guarda relación alguna con lo manifestado por CC.

En el caso concreto de los trabajadores de restauración, tras la finalización de uno de los contratos, Aena licitó un nuevo concurso que fue impugnado en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Una vez este órgano emitió resolución, favorable a Aena, se realizó la adjudicación. Se espera reanudar la actividad en el mes de marzo. En este periodo, los trabajadores han estado en situación de ERTE y retomarán sus trabajos en la nueva empresa en las condiciones del convenio laboral de aplicación.

Respecto a la tienda de artesanía, desde el punto de vista jurídico se ha determinado que un convenio no es una fórmula válida para llevar a cabo una actividad comercial en el Aeropuerto. Aena trasladó en su momento la alternativa de convocar un concurso público para esta actividad, que no recibió una respuesta positiva. El actual equipo de gobierno del Cabildo ha retomado el interés en este asunto y se están realizando las gestiones oportunas para culminarlo con éxito.

El Aeropuerto dispone de un servicio sanitario de primeros auxilios prestado por una empresa contratada con profesionales con titulación adecuada. En este sentido, Aena cumple completamente la normativa sanitaria aeroportuaria internacional.

La renuncia a una pista de contingencia en el Aeropuerto, un proyecto que Aena intentó llevar a cabo en 2009 habilitando la calle de rodaje paralela como pista, no se ha debido a una cuestión de ahorro económico, sino a la imposibilidad de materializarlo por condicionantes normativos relacionados con la seguridad operacional. Sin embargo, ello no ha impedido batir récords en recepción de pasajeros en los años anteriores a la crisis sanitaria.

La seguridad sanitaria del Aeropuerto de Fuerteventura ha sido certificada por el propio Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), a través de la acreditación 'Aeropuerto Seguro', que reconoce el compromiso continuo con las medidas adoptadas para la seguridad de empleados y pasajeros a raíz de la pandemia, con el objetivo de recuperar la confianza de los viajeros en el transporte aéreo. Recientemente, además, el Aeropuerto majorero ha sido uno de los distinguidos por ACI con el reconocimiento 'The Voice of the Customer', que valora el compromiso de escucha al pasajero mediante la realización de encuestas de calidad del servicio también durante la crisis sanitaria.