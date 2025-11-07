Otro acto vándalico en Fuerteventura: destrozo de un grabado en piedra hace 2.000 años

El panel escrito en alfabeto líbico-bereber se arrancó del yacimiento. El grabado rupestre, que es BIC, contenía la línea más larga de este lenguaje en Fuerteventura anterior a la conquista europea, quedando dividido en cinco trozos

Así quedó el yacimiento arqueológico tras el expolio del panel de grabados de la montaña del Sombrero, en Triquivijate, en el municipio de La Oliva.

En el hueco de la foto, debería estar parte de la historia de Fuerteventura, esto es unos grabados en piedra realizados hace unos 2.000 años en la montaña del Sombrero, en Triquivijate, en el municipio de Antigua, con categoría de BIC. La asociación patrimonial El Efequén denuncia un nuevo acto vandálico contra el legado del pueblo maho y el patrimonio arqueológico de Fuerteventura.

No es un grabado cualquiera: los expoliadores intentaron robar un panel de grabados rupestres con la línea más larga escrita en alfabeto líbico-bereber de toda Fuerteventura. Esa línea en la lengua anterior a la conquista europea quedó «completamente destrozada», lamenta El Efequén.

El intento de robo en piedra terminó con el destrozo del panel rupestre del Sombrero, que quedó dividido en cinco trozos y que se entregaron al Cabildo de Fuerteventura.

Este yacimiento arqueológico de la montaña del Sombrero ahora expoliado «por la acción vandálica de algún delincuente», cuenta con gran diversidad de motivos grabados por el pueblo anterior de la colonización europea de Fuerteventura. «Juegos pastoriles, podomorfos, rayados o figuras geométricas acompañan a inscripciones alfabetiformes de gran valor para poder interpretar nuestro pasado», enumera El Efequén.

La asociación patrimonial arremete contra «el abandono de nuestro patrimonio arqueológico», que resulta «evidente».

Fuerteventura -trae a colación El Efequén- cuenta con alrededor de mil yacimientos repartidos por toda la isla. Sin embargo, una sola persona que hace las labores de inspección de todos los bienes patrimoniales, no solo los arqueológicos sino también los etnográficos o arquitectónicos, suma otra denuncia el colectivo.

Todavía más, Fuerteventura no cuenta con ningún servicio de vigilancia específica del patrimonio cultural, «quedando esta labor en manos de los agentes y vigilantes de Medio Ambiente, departamento que también cuenta con una plantilla reducida».

Custodia de los cinco trozos del panel rupestre

El Cabildo de Fuerteventura, a través del Servicio de Patrimonio Cultural, confirma el expolio en la estación de grabados rupestres de la montaña del Sombrero, «que será denunciado a las autoridades competentes y constituye un delito penal».

La Inspección del Servicio de Patrimonio Cultural se desplazó al lugar, acompañada por los agentes de Medio Ambiente. Una vez personados, se constató un expolio con sustracción de parte de la roca grabada, que constituye un delito contra el patrimonio histórico y cultural, «al afectar a un bien protegido de gran valor arqueológico».

El Cabildo de Fuerteventura confirma también la entrega de los cinco fragmentos desprendidos del panel, que han sido recuperados y depositados en Patrimonio Cultural para su custodia, conservación y análisis.

Los grabados rupestres de la montaña del Sombrero, declarados Bien de Interés Cultural (BIC), forman parte del legado arqueológico más relevante de Fuerteventura. «En este enclave se conservan inscripciones en escritura líbico-bereber y latino-canaria, junto a motivos geométricos y simbólicos, que reflejan la profunda huella cultural de los antiguos pobladores de la isla y su valor excepcional como testimonio histórico y etnográfico».

El Cabildo agradece la colaboración ciudadana que hizo posible la recuperación parcial del panel, mientras que hace un llamamiento a la población para que, en caso de localizar otros fragmentos o alteraciones en el yacimiento, contacte de inmediato con las autoridades competentes o con el Servicio de Patrimonio Cultural (928-862300, extensión 664).

Este delito «no quedará sin consecuencias legales. Se perseguirá toda actuación que ponga en riesgo el patrimonial».