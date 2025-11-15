Las acrobacias más espectaculares en el cielo de Corralejo El Festival Internacional de Cometas de Corralejo 2025 cita a algunos de los mejores acróbatas del continente europeo con el vuelo sincronizado de sus cometas

Viento, sol y temperaturas de ensueño para una jornada perfecta del 38º Festival Internacional de Cometa de Corralejo. A las numerosas cometas que hoy exhibían su vuelo estático se ha sumado además la exhibición de vuelo acrobático, un hipnótico baile de cometas completamente sincronizadas que se mueven en perfecta armonía ante la atónita mirada de los visitantes.

Llegados desde el norte de Italia, el equipo Team 4x4 son sin duda los de mayor experiencia en competiciones de este tipo de entre los participantes del Festival. Luca Domeniconi, Stefano Silva, Elena Valesi y Marco Bandera. Un pintor, dos informáticos y un responsable de producción que han pasado los últimos tres años entre competiciones internacionales, llegando a quedar terceros de Europa en su modalidad. En Corralejo se unen a otros cometistas de acrobacias, todos ellos a las órdenes de un mismo speaker.

Escuchan «right» y todas las cometas giran en perfecto orden hacia la derecha. «Down» y todas ellas bajan a la vez. «I love you» es la señal para formar un corazón entre todos. «Pero ¿cómo saben dónde debe colocarse cada uno de ellos?» pregunta alguien. «Simplemente lo saben,» contesta la esposa de Luca. Aquí en Corralejo puede llegar a haber una decena de cometistas en total sincronía haciendo bailar sus cometas. «Nosotros hemos llegado a ser hasta 87, el récord de toda Europa.»

Cuando se trata de competiciones, se valora sobre todo el número de acrobacias y su complejidad. Verlos mover cada una de ellas sin que sen enreden sus hilos, sin que ninguna abandone el lugar exacto que les corresponde es pura magia. «No entrenan horas, entrenan días enteros, se reúnen y practican sin parar.» El resultado se puede disfrutar en Corralejo hasta este domingo.

Las cometas más familiares

La jornada se ha completado además con castillos hinchables para los más pequeños, talleres medioambientales para aprender a hacer manualidades con materiales reciclados y talleres de elaboración de cometas. Más de un centenar de personas pasan cada día por estas actividades pensadas para toda la familia.

Tres enormes muñecos hinchables de más de seis metros, Siderman, King Kong y Batman, son uno de los grandes atractivos de la playa, posando para los visitantes.

En la jornada de hoy además el festival ha recibido la visita de los usuarios del centro de mayores de La Oliva, que por unas horas se han sentido como niños dejándose asombrar por el vuelo de las cometas. Demostrando que este festival no tiene edad.

Los drones toman el relevo a las cometas

Y si las cometas iluminan el cielo durante el día, los drones lo hacen durante la noche. La Bahía de Corralejo ha sido testigo del estreno mundial del espectáculo «Horizonte Abstracto». Más de 300 drones perfectamente sincronizados creando en el cielo caprichosas figuras geométricas de tres dimensiones que iban cambiando de forma y color a ritmo de la música. Se trata del evento que más drones concentra en toda la isla.

Desde espirales a cubos, rombos que tomaban forman de flor, sin olvidar el homenaje a Corralejo con el símbolo del municipio y a sus cometas, con una preciosa imagen de su vuelo sobre la isla, ambas figuras recibias con el aplauso de los miles de asistentes que se reunieron entre la avenida y la playa para disfrutar del espectáculo nocturno de color y movimiento. Enorme expectación para disfrutar de un espectáculo único. Fin de jornada para cada una de las noches del festival con música, concierto Tributo a Coldplay y concierto de Salvapantallas

El 38º Festival Internacional de Cometas de Corralejo está organizado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Oliva, con el apoyo de la consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y del Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo Islas Canarias, y su marca «Islas Canarias, Latitud de Vida». Colaboran Binter y RIU Hotels and Resorts.