Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde Isaí Blanco y Alexandra Martín, concejala de Desarrollo Local. Ayuntamiento de La Oliva

Acreditación oficial para los PFAE en Corralejo y El Cotillo

Empleo ·

El Ayuntamiento del norte de Fuerteventura impartirá formación profesional en tres áreas distintas para mejorar la empleabilidad. «Sin duda, es un logro histórico para el municipio que sitúa, por primera vez, a La Oliva en el mapa formativo oficial»

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:31

Comenta

La Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Oliva consigue por primera vez la acreditación oficial en el municipio para los centros de formación situados en Corralejo y El Cotillo. A través de esta certificación se impartirán especialidades formativas vinculadas a la empleabilidad bajo las resoluciones favorables emitidas por el Servicio Canario de Empleo (SCE).

Gracias a esta acreditación, los centros municipales de Corralejo y El Cotillo quedan habilitados para ofrecer formación en socorrismo en espacios acuáticos naturales, dinamización en actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, atención sociosanitaria a personas en el domicilio y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

En este sentido, las certificaciones permiten impulsar la cualificación profesional, facilitar la inserción laboral y fortalecer el tejido socioeconómico del municipio del norte.

Cabe señalar, además, que el Consistorio de La Oliva ya gestiona la documentación necesaria para presentar proyectos a la convocatoria de subvenciones dirigidas a la financiación de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) correspondientes al ejercicio 2025.

La concejala de Desarrollo Local, Alexandra Martín, manifiesta la relevancia de este logro. «Este es, sin duda, un logro histórico para el municipio que sitúa, por primera vez, a La Oliva en el mapa formativo oficial».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  3. 3 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  4. 4 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas y presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, David Noel Ghosn
  6. 6 «El cuerpo me pide recuperar lo que nos han quitado injustamente»
  7. 7 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  8. 8 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 «El Estado sabe que las aerolíneas no podemos dejar de cubrir el 75% del billete al residente y de eso se aprovecha»
  10. 10 La UD alcanza al Racing en el liderato tras el favor que le hizo el Granada en Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Acreditación oficial para los PFAE en Corralejo y El Cotillo

Acreditación oficial para los PFAE en Corralejo y El Cotillo