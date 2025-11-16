Acreditación oficial para los PFAE en Corralejo y El Cotillo

El Ayuntamiento del norte de Fuerteventura impartirá formación profesional en tres áreas distintas para mejorar la empleabilidad. «Sin duda, es un logro histórico para el municipio que sitúa, por primera vez, a La Oliva en el mapa formativo oficial»

Catalina García Puerto del Rosario Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:31 Comenta Compartir

La Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Oliva consigue por primera vez la acreditación oficial en el municipio para los centros de formación situados en Corralejo y El Cotillo. A través de esta certificación se impartirán especialidades formativas vinculadas a la empleabilidad bajo las resoluciones favorables emitidas por el Servicio Canario de Empleo (SCE).

Gracias a esta acreditación, los centros municipales de Corralejo y El Cotillo quedan habilitados para ofrecer formación en socorrismo en espacios acuáticos naturales, dinamización en actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, atención sociosanitaria a personas en el domicilio y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

En este sentido, las certificaciones permiten impulsar la cualificación profesional, facilitar la inserción laboral y fortalecer el tejido socioeconómico del municipio del norte.

Cabe señalar, además, que el Consistorio de La Oliva ya gestiona la documentación necesaria para presentar proyectos a la convocatoria de subvenciones dirigidas a la financiación de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) correspondientes al ejercicio 2025.

La concejala de Desarrollo Local, Alexandra Martín, manifiesta la relevancia de este logro. «Este es, sin duda, un logro histórico para el municipio que sitúa, por primera vez, a La Oliva en el mapa formativo oficial».