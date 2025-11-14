Marina Jandía debuta como sede final de la 44cup 2025

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:03 Compartir

La temporada 2025 de la clase RC44 llegará a su fin la próxima semana con la celebración de la 44Cup Marina Jandía. Tras estrenarse este año en Scheveningen, en los Países Bajos, la flota de alto rendimiento cierra el calendario con otro debut: Marina Jandía, situada en el extremo sur de Fuerteventura, en las Islas Canarias. El nuevo puerto deportivo, desarrollado por Calero Marinas —anfitriones del evento junto a Puertos Canarios, y apoyo del Islas Canarias, el Cabildo de Fuerteventura, Turismo Fuerteventura, el Ayuntamiento de Pájara y sus área de Deportes— se convierte así en el más reciente enclave náutico del archipiélago.

Aunque los edificios que lo rodearán aún están en construcción, Marina Jandía ya está operativa y se erige como la primera gran instalación portuaria de este tipo en Fuerteventura. Los 10 RC44 ocuparán solo una fracción de su capacidad, compuesta por más de 300 amarres capaces de recibir embarcaciones desde 6 metros de eslora hasta superyates de 50 metros.

«Estamos muy ilusionados porque incorporar Fuerteventura a nuestro portafolio es un paso importante para Calero Marinas», explica Daniel Calero, responsable de la división inmobiliaria de la familia y patrón del Lanzarote Calero Sailing Team en el circuito 44Cup. Fuerteventura, la segunda isla más grande del archipiélago canario, se sitúa al este junto a Lanzarote y destaca por sus extensas costas de arena dorada. Sus condiciones, dominadas por los constantes alisios del noreste, la han convertido en un referente internacional para los deportes de viento y en sede desde hace 37 años de la Copa del Mundo de Fuerteventura, hoy abierta también al wingfoil. El campo de regatas de la 44Cup se encuentra además junto al pueblo de Morro Jable y la Reserva Natural de Jandía , donde se conservan algunas de las playas más espectaculares y vírgenes de la isla.

Ampliar Flota 44 Cup. C7

Ampliar Marina Jandia. C7

Las Islas Canarias son reconocidas por sus vientos firmes y regulares. Pese a navegar habitualmente en Lanzarote, Calero admite: «No estoy seguro de que podamos considerarnos 'locales' en Fuerteventura. Creo que, como el resto de los equipos, estaremos descubriendo la zona. Podría ser bastante similar a las Islas Vírgenes». Situada en el sur, Marina Jandía disfruta de cierta protección frente a los alisios, aunque ofrece múltiples configuraciones para las pruebas, permitiendo a la oficial principal, María Torrijo, desplazar el campo hacia el este en busca de más viento o incluso mar de fondo atlántico. Como en la costa oriental de Lanzarote, donde suelen competir los RC44, el viento puede llegar racheado y generar un corto pero intenso oleaje si sopla desde tierra.

El equipo Lanzarote Calero Sailing Team incorpora para este evento al actual campeón del mundo de J/80, el grancanario Alberto Padrón, que se unirá como trimmer.

Al mismo tiempo, Daniel Calero vive un inesperado momento de popularidad en redes tras protagonizar una caída al agua durante una escorada en la 44Cup Scheveningen, un incidente —y su posterior recuperación— ampliamente difundido en vídeo. «Todavía me sorprende el alcance que ha tenido», reconoce. «Más de un millón de visualizaciones. He recibido llamadas de todo el mundo con la típica pregunta sarcástica: '¿Qué tal estaba el agua, Danny?' La próxima vez me agarraré a Alfredo [González, táctico] para no salir volando».

De cara al futuro, Calero ya piensa en cómo reforzar el rendimiento de su equipo en la clasificación: «Es una clase muy exigente y competitiva. Estamos trabajando con vistas a 2026 para ser lo más fuertes y consistentes posible».

Un total de 10 equipos competirán en la 44Cup Marina Jandía. Las regatas de entrenamiento se disputarán el miércoles 19 de noviembre y la prueba oficial se celebrará del 20 al 23, cuando se conocerá al ganador del evento y al campeón de la 44Cup 2025.