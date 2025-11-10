Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello informa sobre la ampliación de los gastos de los Presupuestos
De la torre de sonido hacia el escenario, así lucía el festival el sábado por la noche en la playa de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje. Cabildo de Fuerteventura

34.000 almas en la playa de Gran Tarajal por el Arena Negra 2025

Festivales de música ·

Abraham Mateo, uno de los cabeza de cartel más esperados de esta edición, fue el encargado de poner fin a dos días de música en el sur de Fuerteventura

CANARIAS7

CANARIAS7

Puerto del Rosario

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:38

Alrededor de 34.000 personas disfrutaron de los dos días de programación del festival Arena Negra 2025, en la playa de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje.

Tras la primera noche con los conciertos de Aldara, Miguel Ríos, Antonio Orozco y Grupo Extra, la música regresó el sábado, comenzando desde las 12.00 horas con el festival de día.

Los conciertos de día se celebraron en el recinto ferial de Gran Tarajal contaron con Los Coquillos, Sirinoke Folk, Caluu.C, Los Vinagres y la artista Lucrecia, una de las voces más importantes de Latinoamérica y Europa. Esta programación de día fue amenizada, además, por DJ Desirée Santana.

A partir de las 19.00 horas, la música se trasladó al escenario principal de la playa de Gran Tarajal, comenzando con la mezcla de flamenco, pop y rock de El Duende Callejero, uno de las bandas imprescindibles del panorama nacional. Un mestizaje que cautivó al público del festival.

Tras este pistoletazo de salida, el puertorriqueño Guaynaa se hizo con el escenario del festival Arena Negra, regalando al público gran parte de sus éxitos que acumulan más de 500 millones de reproducciones en Youtube y Spotify. El artista demostró su versatilidad y por qué es considerado uno de los grandes exponentes del pop urbano actual.

A continuación, fue el turno de Lucho RK. El grancanario conquistó al público con su estilo versátil, ritmos latinos, con una propuesta fresca y emotiva que sirvió de colofón.

Abraham Mateo, uno de los cabezas de cartel más esperados de esta edición, fue el encargado de poner fin a dos días de música en la playa Gran Tarajal. El público coreó las canciones de un artista que hizo gala de su talento, como una de las figuras más destacadas del pop y la música latina internacional. Su directo destacó por su energía, su dominio del baile y su conexión con el público, un cóctel perfecto para grandes festivales como Arena Negra.

Abraham Mateo, Lucho RK y Lucrecia, sobre el escenario. Cabildo de Fuerteventura
