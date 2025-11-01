250 euros por comprar en el comercio local de Puerto del Rosario
Comercio ·La campaña 'Busca la suerte en el corazón' 2025 reparte 4.000 euros entre los clientes
Puerto del Rosario
Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:21
La campaña 'Busca la suerte en el corazón' ha vuelto a dinamizar el comercio local de Puerto del Rosario. Entre el 8 y el 28 de octubre, los clientes que realizaron compras iguales o superiores a 10 euros en los comercios participantes optaron a ganar alguno de los 4.000 euros en premios repartidos a través del tradicional sistema de rasca-y-gana.
En esta cuarta edición se entregaron un total de 16 cheques-regalo de 250 euros, que podrán canjearse en negocios adheridos a la campaña. Como en ediciones anteriores, si alguno de los premios no se reclama, su importe se destinará a una entidad social del municipio, reforzando el carácter solidario de la iniciativa.
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la Asociación de Empresarios de la capital continuarán colaborando en futuras acciones que sigan impulsando la economía local, fomentando la fidelidad de los clientes y dinamizando el corazón comercial de la capital.
La concejala de Contratación, María Franco, y la presidenta de la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario, Daniela Plotegher, hicieron entrega de los cheques a los ganadores.