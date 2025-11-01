250 euros por comprar en el comercio local de Puerto del Rosario

CANARIAS7 Puerto del Rosario Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:21 Comenta Compartir

La campaña 'Busca la suerte en el corazón' ha vuelto a dinamizar el comercio local de Puerto del Rosario. Entre el 8 y el 28 de octubre, los clientes que realizaron compras iguales o superiores a 10 euros en los comercios participantes optaron a ganar alguno de los 4.000 euros en premios repartidos a través del tradicional sistema de rasca-y-gana.

En esta cuarta edición se entregaron un total de 16 cheques-regalo de 250 euros, que podrán canjearse en negocios adheridos a la campaña. Como en ediciones anteriores, si alguno de los premios no se reclama, su importe se destinará a una entidad social del municipio, reforzando el carácter solidario de la iniciativa.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la Asociación de Empresarios de la capital continuarán colaborando en futuras acciones que sigan impulsando la economía local, fomentando la fidelidad de los clientes y dinamizando el corazón comercial de la capital.

La concejala de Contratación, María Franco, y la presidenta de la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario, Daniela Plotegher, hicieron entrega de los cheques a los ganadores.