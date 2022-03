Caso 1.200 majoreros esperan por una intervención quirúrgica y 3.000 por consulta externas

El parlamentario majorero del Partido Popular (PP), Fernando Enseñat, reclama un plan de choque que afronte «una reducción real de las desproporcionadas listas de espera en Fuerteventura» y exige al Gobierno de Canarias del Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias, que prioricen las necesidades sanitarias de Fuerteventura, «una isla tradicionalmente abandonada en materia sanitaria por los anteriores y actuales gobiernos«.

La lista de espera de intervenciones quirúrgicas, recoge ya a 1.135 majoreros que esperan operarse de alguna patología, incrementándose desde la pandemia en 520 pacientes, el mayor incremento en valor absoluto de todas las islas no capitalinas. «Es inadmisible que que hayamos terminado el 2021 con unas listas sanitarias desorbitadas, 1.135 personas esperando operarse, más de 3000 esperando por una consulta con especialista o 577 en las pruebas diagnósticas, y que el Gobierno de Canarias no asuma la reducción de estas cifras como una prioridad», afirma Enseñat.

El parlamentario popular advierte que la lista de espera quirúrgica en Fuerteventura, sigue aumentando en traumatología con 278 pacientes, urología, donde se ha pasado de 28 a 118, o como en oftalmología que ha pasado de tener a 90 pacientes esperando a 298. En cuanto a las consultas médicas, vuelve a denunciar el desastre que hay en psiquiatría: 525 personas se encuentran esperando ser atendidas por un especialista de salud mental; y recalca el incremento en dermatología, con 310 pacientes a la espera, otorrinología que ha pasado de 93 a 234 o como el caso de la cirugía digestiva general que ha visto un aumento de 431%, pasando de 35 pacientes a 186.

«Los números no los invento yo, están ahí y es más que evidente la dejadez con Fuerteventura. Hay más datos que no pasan desapercibidos: 525 personas esperan por ser atendidos por un psiquiatra en nuestra isla, teniendo una lista de espera muy superior a cualquier isla no capitalina, incluso a la existente en los hospitales de Tenerife. Por ejemplo, La Palma cuenta con 40 pacientes a la espera y Lanzarote con 25», explica Enseñat.