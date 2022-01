Fred. Olsen deja en tierra a 25 pensionistas de Tamaraceite

Un club de pensionistas del barrio de Piletas, en Tamaraceite, organizó una actividad con 25 de sus miembros a El Hierro, donde se encontraban desde el pasado jueves y tenían previsto su regreso este domingo.

Cuando tenían previsto desplazarse a Los Cristianos, en Tenerife, con Naviera Armas, esta les comunicó que no llegaban a tiempo a las 19:30 horas y les indicaron que sacaran el billete con la compañía Fred. Olsen.

«Estamos denunciando a las dos compañías porque llegamos de El Hierro y tuvimos que esperar para atracar media hora. No pudo entrar en hora por el tema de La Palma el ferry de Armas, por lo que todo ese retraso se acumuló y más siendo domingo. Había colas y demás, el chófer intentó que llegarámos y lo hicimos al puerto de Santa Cruz a las 19:59 horas. Me bajé y se lo dije a las personas de Fred. Olsen que estaban en las maniobras de atraque y desatraque. Es más, uno de los empleados de Fred. Olsen me dijo que sacáramos los DNI que iban a llamar a puente, pero el capitán dio orden de salir y que nos dejaran en tierra porque éramos de otra compañía», asegura el portavoz del club de pensionistas.

Asimismo, el portavoz apunta que «ahora han tenido la desvergüenza de decirnos que reclamemos a Armas cuando el problema no es de Armas, es de la situación actual de excepcionalidad que imposibilitó la entrada en hora del barco que venía de El Hierro. Si veníamos de la guagua de Fred. Olsen nos esperaban, pero como veníamos de una propia no me esperaron. Llamé y me dijeron que no me esperaban. Así de rotundos y eso me parece una falta de respeto impresionante».

Ahora, los 25 pensionistas de Tamaraceite se disponen a pasar la noche en la terminal del puerto de Santa Cruz de Tenerife y este lunes volverán a Gran Canaria en el ferry de las 6:00 horas.