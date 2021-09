Un fenómeno con su cara y su cruz

El espectáculo único y asombroso que descubre la erupción de la isla de La Palma, con ese surtidor de lava que no deja de rugir mientras lanza piroclastos que ya está dibujando un nuevo cono volcánico en el paisaje de la isla, choca de lleno con el drama que están viviendo muchas familias palmeras.

Cuando una se va acercando a El Paso y llega a la plaza de la iglesia de Tajuya, que se ha convertido en una especie de mirador de la erupción, no puede evitar el asombro y quedarse parada un rato viendo el espectáculo de la naturaleza, que es realmente increíble. Y todo acompañado de un sonido como de mar embravecido que te paraliza. Pero al volver en sí, uno repara en las decenas de personas que deambulan por allí, con caras de preocupación, y pendientes en todo momento de la evolución de la lengua de lava que camina hacia el mar. Algunos de ellos con prismáticos. «¡Mira, mira, todavía está allí. Igual se libra, por favor, que si no qué vamos a hacer», comenta un matrimonio. Muchos son reacios a hablar con los medios, sobre todo los que saben con certeza que su casa ya no existe, que se fundió con la lava, después de que ésta se la tragara bajo el manto de 6 metros de altura que ha alcanzado. Se marcharon con lo puesto pensando que no sería para tanto y ahora no tienen nada. Lo han perdido todo. Algunos incluso no han terminado de pagar la vivienda y ahora se van a encontrar con una deuda que tienen que afrontar y sin techo en el que cobijarse. Y ocurre que algunas de las casas sepultadas son propiedad de miembros de una misma familia. Hay abuelos sin casa, padres sin casa e hijos y nietos sin casa. Un auténtico drama. Muchos no tienen casa en la que quedarse y están alojados en el albergue que se ha montado para los evacuados y que no reúne condiciones para una larga estancia, que parece que es lo que va a ser. Los expertos consideran, en función de los distintos indicadores, que esto va para largo. Así que es hora de que las administraciones empiecen a organizarse para dar una respuesta adecuada a estas familias, bien hoteles, viviendas de alquiler, apartamentos..., lo que sea necesario. No se les puede mantener en un albergue semanas, si se diera el caso, y tampoco dejarles abandonados porque muchos de los evacuados es gente que vive de la agricultura y no están boyantes. Esto en el corto plazo. En el medio y en el largo, es fundamental que se articulen de forma rápida y ágil las ayudas que prometió ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a La Palma. Un volcán es un fenómeno natural que tiene poca cobertura de las aseguradoras pero el Estado aquí tiene que hacer un esfuerzo.

En sentido, bien por la iniciativa de Los Llanos de Aridane de abrir una cuenta bancaria para mover donaciones de personas que quieran ayudar a los que han perdido todo. Seguro que la solidaridad del resto de España y de Canarias llega antes que las ayudas del Estado.