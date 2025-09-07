Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Fallece Jorge Díaz Cutillas, voz del legado de su hermano Nanino

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:43

Jorge Díaz Cutillas, hermano de Nanino Díaz Cutillas, referente del floclore canario, falleció este domingo, 7 de septiembre, a los 75 años de edad. Se trata de una de las personas que trabajó para mantener vivo su legado.

En febrero de 2025 participó en una mesa redonda organizada por la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas, donde compartió recuerdos y reflexiones sobre el aporte de Fernando Díaz Cutillas a la identidad canaria. Como decía, «ese patrimonio no podía perderse y debía conservarse adecuadamente para la posteridad de las nuevas generaciones».

Se da la circunstancia de que Jorge Díaz Cutillas ha fallecido el mismo día de la Romería Ofrenda en honor a la Virgen del Pino, un acto en cuya organización participa la fundación de la que formó parte.

Su capilla ardiente se encuentra en el Tanatorio San Miguel de Las Palmas de Gran Canaria en la sala 201.

El acto de incineración tendrá lugar este lunes, 8 de septiembre, a las 16.30 horas.

