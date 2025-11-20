Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo Este viernes La Palma permanece en aviso amarillo por lluvias persistentes, mientras que el fin de semana volverá el calor

Canarias todavía mira al cielo tras la borrasca Claudia, donde un sistema de bajas presiones aprieta la atmósfera y exprime lluvias persistentes en La Palma y en buena parte de las vertientes norte de las islas occidentales. Pero, en cuestión de horas, el mapa del tiempo dará un giro que parece casi una travesura del calendario: este domingo Canarias podría despedir noviembre con máximas de hasta 26 grados, un anticipo de calor en plena antesala navideña.

Según David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias, la secuencia es clara. Primero, el episodio de lluvias: La Palma está desde este viernes al mediodía bajo aviso amarillo por precipitaciones que pueden dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las lluvias también alcanzarán a Tenerife, El Hierro, La Gomera y el norte de Gran Canaria, aunque con menor intensidad. En las cumbres más altas (por encima de los 2.400 metros) incluso se abrirá paso la nieve, tímida pero presente.

Y después, llega el giro atmosférico. El domingo llegará «una masa de aire continental, más seca, más ligera», que empujará las tempeturas hacia arriba, explica Suárez. Esa transición permitirá que las máximas repunten hasta los 26 grados, sobre todo en las islas orientales, donde además podría aparecer una ligera calima.

Antes de ese choque cálido, es este jueves se siente un ligero descenso de temperaturas mientras que el viernes permenecerá sin sobresaltos: apenas cambios en general, con un pequeño repunte en los temómetros ya visible en Lanzarote y Fuerteventura. Pero será el domingo cuando el archipiélago note de golpe ese contraste que solo Canarias sabe firmar: del chubasco al bochorno en cuestión de un par de días.

