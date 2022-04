Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 1 de abril de 2022

Hoy viernes 1 de abril se ha celebrado el sorteo de Euromillones resultando la siguiente combinación ganadora: 02, 07, 21, 31 y 45. Las estrellas han correspondido a los números 04 y 10.

Si solo tienes algunos de esos números también puedes haber obtenido premio y es que hay hasta 13 categorías. Son 13 oportunidades para conseguir premio. Además en este sorteo organizado por Loterías y Apuestas del Estado te puedes embolsar un millón de euros con el juego El Millón también repartido este día si coincide con el código ganador ZWC78280.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0). Con el EUROBOTE generado en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante podría ganar 64 millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 19 de LEeón, situada en C. C. Corte Inglés – Fray Luis de León, 21.