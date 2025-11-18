«El Estado tendrá que mirar al Atlántico porque Canarias no puede sostener sola su seguridad»

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

En un territorio fragmentado por el mar y alejado del continente, donde la distancia entre islas no solo se mide en millas náuticas sino también en recursos y presencia del Estado, la seguridad se convierte en un valor esencial de cohesión. Garantizarla exige cuerpos próximos, capaces de actuar con rapidez y conocimiento del terreno. Por eso, el Gobierno de Canarias considera que la Policía Autonómica debe tener presencia estable en todas las islas, como parte de un modelo de seguridad adaptado a la singularidad insular. «Estoy convencida de que el Estado tendrá que mirar al Atlántico y financiar la Policía Canaria, porque Canarias no puede sostener sola su seguridad».

Así de contundente se muestra la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, quien recuerda que territorios como Cataluña, País Vasco o Navarra cuentan con cuerpos autonómicos financiados por el Gobierno central.

Una financiación que debe ir acorde a una fuerza policial que no deja de crecer, «con el objetivo de asumir todas las competencias que nos da el Estatuto de Autonomía de Canarias».

Cuando Barreto asumió su cargo, el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) apenas contaba con 192 efectivos. Tras la graduación de la última promoción, y con la incorporación de 143 nuevos miembros que empiezan ahora la Academia, y las 180 plazas en la siguiente convocatoria, entre agentes y mandos, con lo que el cuerpo superará los 600 agentes en esta legislatura. «Nuestro objetivo es seguir creciendo conforme a las necesidades operativas y al presupuesto. A medio plazo, nos parece razonable acercarnos a los 1.200 efectivos, como la Policía Foral de Navarra», señala la consejera.

«No pedimos privilegios, pedimos equidad con el resto de comunidades»

Barreto destaca, además, los planes de choque desplegados en Fuerteventura, La Palma y La Gomera, donde el refuerzo de agentes ha contribuido a mejorar la percepción de seguridad y la coordinación con cabildos, ayuntamientos y cuerpos estatales. «La Policía Autonómica no puede ser solo la de Tenerife y Gran Canaria. Su existencia solo tiene sentido si tiene presencia estable en todas las islas», subrayó. Con ese objetivo, la Consejería trabaja en el despliegue territorial del cuerpo de forma permanente, de modo que todas las islas cuenten con una comisaría insular e, incluso, con comisarías locales en puntos estratégicos.

–¿Por qué reclama al Estado la financiación completa de la Policía Canaria y qué supondría para el Archipiélago esa equiparación con otras comunidades?

–Porque es una cuestión de justicia y de equilibrio territorial. Cuando se creó el Cuerpo General de la Policía Canaria, en 2010, se acordó que el Estado asumiría el coste del cuerpo una vez superase los 300 efectivos. Ese momento ha llegado, y lo que reclamamos no es un favor, sino el cumplimiento de un compromiso. En España hay cuatro policías autonómicas y tres de ellas están financiadas por el Estado; Canarias no puede ser la excepción. El Estado debe implicarse en la seguridad de un territorio tan singular como el nuestro, fragmentado y con retos logísticos y sociales distintos a los de la Península. Si no se asume esa financiación, estaríamos ante una clara discriminación. La igualdad entre comunidades también pasa por garantizar los mismos medios para proteger a la ciudadanía.

«La Policía Canaria solo tiene sentido si está presente en todas las islas»

–¿Qué resultados han dado los planes de choque en Fuerteventura, La Palma y La Gomera y cómo se valora la respuesta ciudadana?

–Han sido muy positivos. En estas islas, el incremento de agentes ha supuesto una mejora real en la coordinación con las policías locales y con la Guardia Civil. Se ha reforzado la presencia en zonas rurales y se ha trabajado de forma más cercana con las administraciones insulares. Pero lo más importante es la respuesta de la ciudadanía. La gente valora ver a sus agentes en la calle, saber que hay un cuerpo que conoce su territorio y que actúa con cercanía. Esa confianza es el mejor indicador de que estamos avanzando en la dirección correcta,

–¿Cuáles son los plazos y objetivos del despliegue territorial del Cuerpo y de la apertura de comisarías insulares en todas las islas?

–Nuestro objetivo es que todas las islas cuenten con una comisaría insular plenamente operativa y en eso estamos. Trabajamos con ayuntamientos y cabildos en la implantación progresiva, conforme al modelo diseñado, garantizando la presencia territorial del Cuerpo en todo el Archipiélago. El despliegue no es solo una cuestión de presencia física, sino también de equilibrio y cohesión. Queremos una Policía Canaria próxima, con capacidad de respuesta en cualquier punto del Archipiélago. Eso requiere planificación, medios y, por supuesto, una financiación estable.