Escrivá propone consensuar un modelo de acogida para los menores migrantes

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció ayer que el sistema de acogida de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias está desbordado y se mostró partidario de consensuar un protocolo de distribución entre el resto de las autonomías.

En respuesta a la llamada de atención que lanzó el martes el Gobierno canario al advertir que en las islas no hay recursos ni capacidad para atender a un solo menor más que llegue en patera, Escrivá aseguró que el Ejecutivo estatal «entiende perfectamente la situación de Canarias» y recordó que ya se ha hecho un llamamiento a la solidaridad de otros territorios con «algunos efectos», aunque la evidente insuficiencia de la respuesta obtenida le llevó a concluir que «el modelo que tenemos no es el adecuado».

El titular de Migraciones puntualizó que la competencia sobre los menores no es de su departamento, pero como miembro del Gobierno se mostró partidario de trabajar con todas las comunidades autónomas para establecer un modelo que permita distribuir territorialmente «de otra forma» a los menores extranjeros no acompañados, de manera que no tenga que haber una carga tan importante para la autonomía receptora como la que ahora soporta Canarias, y que en su momento también sufrió Ceuta, cuando Marruecos abrió la frontera en represalia por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. En este sentido, Escrivá apuntó la posibilidad de reproducir para la acogida de menores el mismo modelo que ya funciona para los inmigrantes adultos. «Para los mayores de 18 años tenemos un sistema de acogida integral», expuso el ministro, «de tal forma que aunque en primera instancia llegan a Canarias, después lo ajustamos según donde tengamos mejores capacidades para atender a estas personas, y yo creo que este es un modelo al que deberíamos ir apuntando», añadió.

La situación límite en la que se encuentra el sistema de acogida en Canarias -en la actualidad la comunidad autónoma tiene a más de 2.800 menores tutelados y solo en el último mes han llegado unos 100- ha llevado a la viceconsejera de Derechos Sociales, Gema Martínez, a advertir que el próximo menor que llegue en patera tendrá que quedarse en comisaría transcurridas incluso las 72 horas que marca el reglamento de Extranjería, porque la comunidad autónoma no tiene capacidad para asumir a ninguno más. La sobrecarga en la acogida de menores, de la que el Ejecutivo canario y los partidos de oposición llevan dos años alertando al Gobierno estatal sin que se haya buscado una solución efectiva para destensar el sistema, ha dado lugar a múltiples iniciativas de los representantes isleños en las Cortes.

Iniciativas

Ayer mismo el PP registró en el Senado la petición de que se convoque la ponencia de estudio del fenómeno migratorio paralizada por el PSOE, y las comparecencias urgentes de los ministros de Interior, de Migraciones y de Presidencia.

«Deben venir a dar explicaciones de lo que no han hecho durante los dos últimos años y para decir qué van a hacer para ayudar a las instituciones canarias a solucionar este problema», señala el senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos. Respecto a la petición de ayuda lanzada por el Gobierno canario, el parlamentario popular ve «con asombro» que el presidente Torres «se eche ahora las manos a la cabeza» porque asegura que hace tiempo que el PP viene advirtiendo de que la situación de los menores era insostenible. «Lo que pasa es que tenemos un presidente poco influyente en Madrid, porque bien que se solucionó el problema en Ceuta cuando su presidente se plantó en la Moncloa para decirle a Sánchez hasta aquí hemos llegado», señala Ramos, «y yo le digo a Torres que menos llorar y más plantarse en la Moncloa, donde por cierto todavía no ha sido recibido desde que es presidente», añade.

Por su parte, el senador de ASG, Fabián Chinea, reclamó ayer al Gobierno estatal que «cumpla su promesa» de pactar con las comunidades autónomas la distribución de los menores que llegan a Canarias, en alusión al compromiso que el Ministerio de Derechos Sociales asumió en mayo de 2021 de alcanzar un acuerdo en un plazo de dos meses en el Consejo Territorial para la aprobación de una estrategia de integración de los menores no acompañados. «El Gobierno ya puso sobre la mesa un compromiso para articular una solución el año pasado, pero no ha sido así y hoy nos encontramos en una situación límite y de extrema gravedad en las islas», señala.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, se refirió ayer también a esta nueva crisis migratoria y consideró «inaceptable» que tanto España como la Unión Europea «dejen sola a Canarias» en un asunto «tan sensible» como el de los menores inmigrantes. «No hemos sentido ni el calor ni el apoyo» de Madrid ni de Bruselas, señaló, y los acusó de «mirar para otro lado».

Además, «exigió» al Gobierno central y a las Cortes que «cambien las leyes si es preciso» para dar una respuesta compartida al problema de los jóvenes que llegan solos a las islas porque Canarias, dijo Rodríguez, necesita de «solidaridad obligada», ya que sola no puede hacer frente a esta situación. «No se trata solo de darles cama y comida, sino un proyecto de vida». Instó a PSOE y Podemos, que gobiernan tanto en España como en Canarias a que «digan lo mismo aquí que allí».