El apoyo popular evita el cierre del hotel más pequeño del mundo

David Nahmias, propietario del conocido como hotel más pequeño del mundo, con tres habitaciones y ubicado en el municipio herreño de La Frontera, ha anunciado este lunes que no cerrará la instalación tras las numerosas muestras de apoyo y ánimo que ha recibido desde que en julio pasado anunciase su cierre en enero de 2024.

El hotelito de Punta Grande es Bien de Interés Cultural (BIC) y su propietario anunció que cerraría la instalación ante la dejadez de las instituciones, así como por los ataques recibidos y el vandalismo al que había sido sometido.

David Nahmias ha explicado que no cerrará «porque no queremos, porque todo nuestro amor, pasión, dinero y salud están aquí dentro. No somos solo un pequeño hotel, somos su alma».

Ha relatado que en abril de 2018 Lamberto y Britta Wagner (anteriores propietarios de la instalación) les entregaron la llave de un sueño y lo sigue siendo. «Es nuestro hijo, un hijo grande al que habían abandonado y sobrevivía con zapatos rotos. Huérfano de cariño, de atención y de calor humano».

Ha manifestado que «cuando llevas mucho tiempo luchando por dicho sueño y este se ha hecho realidad, deberías saltar de júbilo, de alegría, deberías sentirte realizado. Para nosotros no ha sido así. ¡Y contaré por qué! Nadie se va a quedar con las ganas de saber todo lo acontecido en este tiempo. Tiempo al tiempo».

Según ha explicado el propietario del Hotel de Punta Grande, ninguna institución herreña se ha pronunciado acerca del cierre anunciado. «Ellos valorarán si les interesa arreglar el muelle de Punta Grande, otro Bien de Interés Cultural».

Por contra, ha añadido, «los canarios sí han alzado la voz, de todas las islas, y muchos habéis llegado y nos habéis rogado y animado a mantenerlo abierto. Muchos venís cada año y os quedáis con nosotros, sois familia, amigos».

Nahmias ha asegurado que el anuncio de cierre «no ha sido un farol, ha sido un placebo; después de casi 6 años llegamos a un estado de bloqueo emocional que solo nuestras hijas pagaron. Ellas tampoco lo entendían, pero han aprendido que la salud mental es lo primero porque en casa ha faltado tras varios ataques a nuestro establecimiento y a nuestro hogar».

«Hemos sentido miedo, sufrido pintadas, insultos, difamaciones en redes sociales, amenazas, y todo un etcétera de terrorismo psicológico que derrumbaría a muchos. A nosotros no, ya no. No sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar; no somos canarios de nacimiento», ha aseverado Nahmias.

«Vivimos en un paraíso y hemos tenido la suerte de haber ayudado a crecer a nuestro único varón. Es nuestro hijo y no podemos incurrir en los errores del pasado, ya lo habían maltratado y nosotros no haremos lo mismo, lo vamos a seguir cuidando y mimando», ha expresado Nahmias.

«David y Paula no tiran la toalla, nuestro hotelito seguirá abierto mientras sigamos vivos. Gracias, amigos canarios, gracias al Universo por habernos transportado hasta aquí para recuperar un sitio único e icónico a nivel mundial que había muerto, gracias al amor que nos une para seguir disfrutando de nuestro sueño y luchando por él«.

El hotel Punta Grande «es nuestro, pero está en Canarias. Es patrimonio vuestro también», ha concluido el propietario del hotel más pequeño del mundo.