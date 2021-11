El Gobierno pone a Gran Canaria en nivel 3 covid por el repunte tras Navidad

El Gobierno de Canarias ha decidido este sábado aumentar las restricciones en la isla de Gran Canaria ante la espiral de contagios por covid-19. Lo hace a instancias de los datos recabados por el Servicio Canario de Salud. Siga aquí en directo el anuncio del Gobierno de Canarias. Así pues, Gran Canaria sube a nivel 3, a partir de las 00.00 horas de este lunes. Por contra, Tenerife baja a nivel 2.

El Consejero de Sanidad, Blas Trujillo, aseveró que esta decisión sobre Gran Canaria se lleva a cabo «porque se asemeja a la situación que se estaba dando en Tenerife en el mes de diciembre». Asimismo, destacó que es mejor prevenir que curar. «En el caso de Gran Canaria, nos estamos anticipando a lo que es su propia situación epidemiológica porque más vale prevenir que curar y el Gobierno ha intentado ir siempre por delante de los indicadores de la pandemia», comunicó.

No obstante, el Consejero señaló que necesita la complicidad de la gente para que la situación mejore en todo el archipiélago. «Sin ese ejercicio de cumplir las normas que adoptamos, difícilmente podremos ganar esta batalla», avisó Trujillo. Al mismo tiempo, recordó que los niveles estarán durante 14 días, aunque abrió la puerta a que se puedan adoptar otro tipo de medidas en los casos donde se mejoren notablemente los números, salvo en el nivel 3.

En la isla de Tenerife, «los indicadores de esta semana tienen una tendencia favorable» para bajar el nivel de alerta a 2, expuso Trujillo. «Se ha notado una notable mejoría en los indicadores», continuó.

El nivel de alerta 3 conlleva las siguientes restricciones:

- Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. En nivel de alerta 3, se limita la libertad de circulación de las personas entre las 22:00 h y las 06:00 h todos los días. Estas limitaciones no afectan a la realización de las actividades esenciales recogidas en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, como son la adquisición de medicamentos y productos sanitarios en oficinas de farmacia; asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios: asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia y cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; asistencia y cuidado de animales domésticos o en explotaciones ganaderas, entre otras.

- Aforo entre no convivientes en espacios públicos y privados. En el nivel de alerta 3, la permanencia de personas tanto en espacios de uso público como privado cerrados o al aire libre quedará limitada a las personas convivientes, salvo en hostelería y restauración y respetando el número máximo de cuatro usuarios por mesa.

- Medidas específicas para actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías. En el nivel de alerta 3, se mantiene el número de comensales por mesa en 4 personas, el cierre al público antes de las 22.00 horas y la prohibición del servicio en las zonas interiores, salvo las de centros sanitarios, las de centros de trabajo para el consumo de su personal y las de alojamiento turístico para el uso exclusivo de huéspedes en régimen de alojamiento. En cualquier caso, se permite el servicio de recogida de comidas y bebidas en el propio local y el envío a domicilio. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento, queda prohibida las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas, tales como bailes, karaokes, etc.

- Establecimientos y locales de juegos y apuestas. En el nivel de alerta 3, los locales de actividad recreativa de juegos y apuestas permanecerán cerrados.

- Práctica deportiva. Se prohíbe la práctica de actividad física y deportiva en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos. El ejercicio físico al aire libre puede llevarse a cabo individualmente y siempre que pueda mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros permanentemente.

- Centros hospitalarios y centros de atención sociosanitaria. En los centros hospitalarios se suspenden las visitas externas salvo en el caso de menores de edad, gestantes, de acompañamiento a pacientes terminales y aquellas otras situaciones clínicas que se consideren necesarias a criterio del facultativo. En las residencias de mayores, se suspenden las salidas de los residentes fuera de los centros y las visitas externas, salvo en el caso de acompañamiento a pacientes terminales y aquellas otras situaciones que se consideren necesarias a criterio de la dirección del centro por motivo sanitario. De esta limitación estarán exentos aquellos pacientes que sean casos confirmados con infección resuelta. Además, se recomienda la utilización de mascarillas tipo FFP2 y pantallas protectoras faciales por parte del personal que tenga atención directa con los pacientes en estos centros, así como reforzar la ventilación.

- Transporte público. En el transporte público regular terrestre urbano y metropolitano de viajeros, en islas en niveles de alerta 2 y 3, queda reducido su aforo al 50%. En todas las islas, se reforzará la vigilancia de los medios de transporte terrestres urbanos en las horas punta para evitar aglomeraciones. En las horas punta se evitará hacer uso del transporte público para desplazamientos no esenciales o aplazables. Se recomienda aumentar la frecuencia de horarios del transporte público, garantizando una adecuada ventilación y el cumplimiento de las medidas de prevención, que incluyen no comer ni beber y hacer un uso correcto de la mascarilla.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registró hoy 261 nuevos casos de covid-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 31.207 con 8.067 activos, de los cuales 56 están ingresados en UCI y 291 permanecen hospitalizados. En las últimas 24 horas se ha notificado el fallecimiento de tres personas en Canarias.

Asimismo, la Incidencia Acumulada a los siete días en Canarias se sitúa en los 94,6 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días está en los 169,08 casos por 100.000 habitantes.

Cabe destacar que, por islas, Tenerife suma hoy 65 casos con un total de 14.733 casos acumulados y 4.852 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 12.162 casos acumulados, 111 más que el día anterior y 2.213 activos. Lanzarote suma 71 nuevos casos con 2.432 acumulados y 757 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 1.234 casos acumulados con 11 casos más que la jornada anterior y 205 activos. La Palma suma un nuevo caso, por lo que sus acumulados son 329 y sus activos se sitúan en los 17; La Gomera no registra nuevos casos, manteniéndose en los 207 acumulados y 10 activos. Por su parte, El Hierro suma dos nuevos casos, con 110 acumulados y 13 activos.