Canarias se mantiene sin cambios de nivel una semana más

Julio Pérez ha dicho que como no se han producido cambios no es preciso tomar nuevas medidas, al menos hasta el jueves próximo, lo que no quiere decir que la semana que viene se adopten otras decisiones.

Tras la reunión del Consejo del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha manifestado que no es seguro que la semana próxima se tomen nuevas medidas, y ha insistido en que con los datos actuales no se han encontrado argumentos para introducir variaciones, lo que significa que se vuelve a los «semáforos» anteriores a la Semana Santa.

De esta manera desaparecen las normas especiales adoptadas para Semana Santa y se regresa al sistema «normal» de los semáforos, ha señalado el portavoz del Gobierno de Canarias.

Así, La Palma, El Hierro y La Gomera están en nivel 1; Lanzarote y La Graciosa en el 2, y Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, en el 3.

También ha declarado que el Consejo del Gobierno ha querido saber si los movimientos que se han producido durante la Semana Santa han tenido impacto en la situación epidemiológica, pero es pronto para hacer una evaluación.

Julio Pérez ha comentado que la situación no es igual en todas las islas, de modo que en Tenerife el número de casos ha descendido pero las cifras no están por debajo de lo deseado, y en Gran Canaria «parece» que se estabilizan los números.

Ha explicado que en el caso de Gran Canaria, aunque en los últimos días los datos han disminuido ligeramente la tasa acumulada a 7 y a 14 días está en un riesgo superior al medio, por lo que es procedente esperar un poco para ver si la estabilización conduce a un descenso.

En Fuerteventura la situación mejora pero todavía no lo suficiente, y en el resto de islas los datos son inferiores.

El portavoz del Gobierno de Canarias ha recordado que en el nivel 3 se mantienen algunas restricciones como los movimientos interinsulares y el toque de queda.

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que se han hecho casi un millón de PCR, y en cuanto a la vacunación ha manifestado que lo importante es que es posible mantener el objetivo de llegar al verano con el 70 por ciento de la población diana vacunada.

Eso se producirá si no hay interrupciones en el suministro y el portavoz ha destacado asimismo que se hace un aprovechamiento óptimo de las vacunas, de las que el miércoles se suministraron 14.000.