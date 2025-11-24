El 1 de diciembre, 'Conversaciones con el ministro Ángel Víctor Torres' en CANARIAS7 El evento comenzará a las 9.30 horas y se desarrollará en el salón de actos de la sede del periódico

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, será el invitado el próximo día 1 de diciembre en el Foro CANARIAS7, a las 9.30 horas. Allí responderá a las preguntas que le hará el director del periódico, Francisco Suárez Álamo.

Al acto, que podrá ser seguido en streaming a través de la edición digital del periódico (www.canarias7.es), se acude presencialmente por invitación. Tendrá lugar en la sede de Informaciones Canarias SA, empresa editora de CANARIAS7, en el número 7 de la calle Profesor Lozano, en Las Palmas de Gran Canaria.

El evento cuenta con el patrocinio de Astican.