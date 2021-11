«No se dejen engañar por los negacionistas, los ingresados no están inmunizados»

El mensaje que Domingo González, medico intensivista de Cuidados Intensivos del Hospital Insular de Gran Canaria, lanzó a través de sus redes sociales en el que confesaba su «preocupación» ante el avance de la pandemia no ha dejado indiferente a nadie. Ni siquiera a los críticos y negacionistas de la vacunación quienes han aprovechado para atacar a este profesional en primera línea de batalla contra la covid-19 amparándose en el «supuesto» anonimato de la red. «No me esperaba esta repercusión, la verdad. Bienvenida sea si es para bien porque estamos viviendo una situación dramática que nos impresiona por la gravedad», apunta el intensivista, que aprovecha su exposición pública para reconocer que, obviamente, es «lícito sentir miedo, estar preocupado o tener dudas, pero lo que no se podemos permitir es que los negacionistas den información falsa que lleva a las personas a la muerte«, asevera a CANARIAS7.

«A la población quiero decirle que no se deje engañar por los negacionistas, que no crea lo que dicen. No es cierto. La gente sigue muriendo por la covid, personas que, en su mayoría no están inmunizadas«, hace hincapié González. «Desde ayer a las 15:00 horas hasta la mañana de hoy -puntualiza el profesional sanitario- han ingresado 9 pacientes en la UCI del Insular -en total hay 21 ingresados- todos ellos jóvenes de entre 20 y 40 años, sin vacunar la mayoría o con sola una dosis, pero ninguno con la pauta vacunal completa».

No hay ninguna duda de que la única herramienta «eficaz y comprobada científicamente para proteger contra la covid-19 es la vacuna«, asevera el sanitario, que añade que solo un 5% de los vacunados sufren covid con síntomas débiles pero, lo más importante, muy alejados de la letalidad y de los problemas que acarrea este coronavirus. González recuerda que »una vez intubado, el mínimo en Cuidados Intensivos es de 3 semanas y puedes tardar hasta 1 año en recuperarte».

El intensivista considera que los negacionistas se han anclado en un discurso pseudocientífico para justificar el rechazo a la vacunación, un mensaje «con ideas falsas» que ha calado en la sociedad y que, por lo tanto, les está condicionando para rechazar la inmunidad frente a la covid-19 y «costando la vida a muchos de ellos». En este sentido, González cree que la sociedad debería «rebelarse contra esta gente que está haciendo tanto daño y creando un problema grave de Salud Pública, por lo que aboga porque la Fiscalía actúe contra estas personas. «Hay actitudes que deben llevarse a los juzgados», sentencia.

González tampoco se olvida de enviar un mensaje de cautela y de cumplimiento de las normas de seguridad, uso de mascarilla y distanciamente social, a esta población más joven que está siendo diana de la covid-19. «Se puede esperar unos meses más antes de salir de fiesta, se puede evitar las aglomeraciones. La situación es muy grave, los profesionales sanitarios la vivimos cada día desde hace más de un año».