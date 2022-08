Declaró que se produjo una llamada a tres entre él, González y Domínguez «para conocernos»

RR7 no le firmó nunca el contrato por la intermediación

Samuel Machín dijo al fiscal que el 10 de noviembre de 2020 el asesor del administrador de RR7 le había mandado «un contrato» por su intermediación. «Vi la cantidad de 83.437,50 euros y le dije a mi asesor que no me cuadraba, que me había dicho 100.000 bla, bla. Él me dijo que me callara la boca y lo firmara y como usted comprenderá, vi 83.000 euros y lo firmé», declaró a Javier Ródenas. «Esto le llega a mi asesor el 10 de noviembre y al día siguiente se lo envió al correo de Rayco. En abril de 2021 dejó de tener contacto conmigo y yo le dije a mi asesor si le había firmado Rayco el contrato y no. Le dije que estaba sin firmar y ni me contestó. Si yo hubiese sabido muchas cosas, esto no hubiese salido así. Ya es tarde».