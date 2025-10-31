«Cuba agradece a Canarias su solidaridad constante y decidida»

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 10:15 Comenta Compartir

La normalidad en el nuevo cónsul general de Cuba en Canarias hace que llegue a la entrevista pactada en guagua, mezclado entre la gente como un pasajero más. Licenciado en Relaciones Políticas Internacionales, Alejandro Padrón (La Habana, 1963) lleva desde abril en misión diplomática en la sede central de Gran Canaria, con radio de acción para todo el Archipiélago. Su experiencia previa en Argentina, República Dominicana, Ecuador y Estados Unidos pretende ponerla al servicio de todo lo que implique su desempeño en una tierra que, como admite sin rodeos, ya le ha conquistado y cautivado por su paralelismo con la que le vio nacer.

–Canarias y Cuba, demasiados vínculos en común.

-Canarias es muy importante para los cubanos por toda la trayectoria histórica compartida. Canarias y Cuba, Cuba y Canarias, han caminado juntas en muchos aspectos, naciendo del gran movimiento migratorio de estas islas hacia América y que encontró en Cuba un destino predilecto, hasta establecer una comunidad muy fuerte y aportando al desarrollo de mi país. Y ese movimiento de ida ha tenido ahora la vuelta con una gran emigración cubana hacia Canarias, favorecida por la legislación española con los descendientes. Las similitudes sociales y culturales que compartimos favorecen este tránsito de antes y de ahora en ambas direcciones. La comunidad cubana aquí es considerable. Los últimos datos que he consultado al respecto, en cuestiones de censo, hablan de más de 15.000 cubanos registrados en Canarias, empadronados y con residencia legal. Ahí abundan los profesionales del sector sanitario y educativo, también de la cultura, del deporte, técnicos y trabajadores, igualmente, de la industria primaria. Es una cifra orientativa porque se actualiza constantemente y tiende a ser mayor. En nuestro consulado tenemos un listado de cerca de 50.000 entre los que están, vienen y van. Ese flujo se facilita con la adaptación, casi automática, que tienen al llegar a Canarias.

–Dicen que no hay destino para los cubanos fuera de su tierra que Canarias...

-En el poco tiempo que llevo aquí ya lo he palpado. Vienen con buena formación, con ganas de trabajar, de prosperar, de aportar. Eso siempre ayuda a su integración y al crecimiento de la sociedad que les acoge.

–¿Ha tenido la oportunidad de conocer las otras islas donde, igualmente, el número de cubanos es sustancial?

-Solo me he movido en Gran Canaria, de momento, pero sí, iré a las otras islas porque estoy ansioso por conocerlas y por las referencias que tengo de todas. Aquí las condiciones son increíbles. El clima, la gente, el carácter de todos... Es muy fácil adaptarse. Ya he participado en fiestas patronales y ha sido muy grato para mí descubrir lugares con relaciones históricas muy profundas con Cuba. La madre de José Martí era tinerfeña y su abuelo materno era de aquí, de Gran Canaria, de La Bodeguilla de San Mateo. Y allí tuve el honor de estar en la inauguración de un monumento que recuerda la figura de ese abuelo de Martí, de Antonio Pérez Monzón. Aspectos del habla, afabilidad... Me siento como en casa.

–¿Con qué propósito ha aterrizado en el consulado que ahora está bajo su tutela?

-Mi responsabilidad y deber es atender a toda esa población de compatriotas que viven en Canarias. Ayudarlos, acompañarlos, asesorarlos en lo necesario. Servirles. Es la naturaleza de mi trabajo, de mi deber. Y compaginar esas obligaciones con el mantenimiento y fomento de las excelentes relaciones que existen entre Canarias y Cuba, el desarrollo de intercambios de todo tipo, ya sean deportivos, culturales, comerciales... Elevar, en suma, esas relaciones.

–En la geografía cubana, especialmente en La Habana, se localizan varias empresas y negocios de profesionales canarios. ¿Cuidar y fomentar esa línea de negocio también le compete?

-Por supuesto. Es un trabajo prioritario atender a inversionistas y empresarios interesados en hacer negocios allí o que ya los tienen. Les acompañamos, facilitamos contactos y ponemos en comunicación directa con nuestra embajada en Madrid, que tiene una oficina específica para ello, para asesoramiento y trámites. Tenemos nuestros canales de comunicación y la atención presencial en nuestra sede en Ciudad Jardín. Y tengo que decir que, aunque hay un horario establecido, si hay que atender a alguien fuera del mismo por alguna situación particular, se hace sin problema. Brindamos asesoría y respuesta en todo lo que nos puedan requerir tanto cubanos residentes aquí como personas y agentes económicos y empresariales interesados en tener presencia en Cuba o ampliar la que ya puedan tener allí.

–Aludía antes al hilo directo de las instituciones públicas canarias con Cuba. Tradicionalmente ha reinado la concordia y empatía...

-Las relaciones con el Gobierno de Canarias, los Cabildos y ayuntamientos vienen de hace muchísimo tiempo. Me he encontrado con un escenario muy favorable en este aspecto. Las relaciones con el Cabildo de Gran Canaria son inmejorables. Y con sus distintas consejerías, como la de Solidaridad Internacional, que aportan, junto con el Gobierno de Canarias, financiamiento y ayuda solidaria para Cuba. Siempre me gusta expresar mi agradecimiento, en nombre del país al que represento, a las autoridades canarias, de todos los niveles, por su colaboración y sensibilidad con Cuba. Canarios y cubanos compartimos esa manera de vivir con generosidad, con empatía, como se ve con otras causas internacionales como los casos de Palestina o el Sáhara. La solidaridad con Cuba es constante, firme y decidida desde Canarias. Y tampoco me olvido de las personas sin cargos públicos que, también, prestan una ayuda fundamental. Aunque una persona se asiente en un lugar, siempre tendrá conexión con su origen. Y todos los cubanos en Canarias con los que he interactuado tienen muy presente el deseo e impulso de ayudar a Cuba en lo que puedan, tengan o no familia allá. Esa cooperación la canalizamos desde el consulado porque nosotros centralizamos muchos aspectos relacionados con esa actividad. Ahí englobamos también a los canarios que forman parte de las distintas asociaciones solidarias con Cuba. Porque hay una Red de Solidaridad Canario-Cubana muy importante que agrupa a estos colectivos, cuyas donaciones de medicamentos e insumos médicos, alimentos y otros artículos de primera necesidad son constantes, siempre con el respaldo de las autoridades políticas.

–¿Es más necesaria que nunca esa solidaridad descrita por la complejidad que atraviesa Cuba en estos momentos?

- Cuba lleva sufriendo desde hace mas de sesenta años un bloqueo comercial y financiero, y que para nosotros es una verdadera guerra económica, por parte de Estados Unidos. Es una persecución por todo el mundo de las transacciones de Cuba, de las importaciones y exportaciones. Buscan empeorar la situación en Cuba. Pero seguimos resistiendo por mantener nuestro proyecto y que se sostiene en el pueblo. Eso se conoce en todo el planeta por las votaciones que condenan este veto a Cuba desde la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y las resoluciones presentadas contra ese bloqueo criminal. Eso nos ha generado la situación especial que vivimos allí con la carestía de muchos bienes materiales. Cuba siempre se distinguió por su solidaridad con el mundo y por eso nos hemos ganado ese respeto de todos los países alineados con nosotros en contra de ese bloqueo.

–¿Qué retos se ha propuesto, además del carácter servicial ya expuesto anteriormente, para el ciclo que ha iniciado dentro de sus atribuciones?

-Mejorar e incrementar las actividades y conmemoraciones relacionadas con Cuba con el fin de reagrupar a los compatriotas, estrechar lazos mediante eventos de todo tipo. Hay que trabajar en esa dirección con la colaboración de las autoridades pertinentes. Por la magnitud de nuestra representatividad se puede crecer más en este aspecto.

–La Asociación Canaria de Cuba Leonor Pérez Cabrera, antaño embajada isleña al otro lado del Atlántico con un amplio programa de actividades por todas las provincias y que agrupaba a los descendientes de canarios, incluso con iniciativas de índole humanitario, tiene clausurada su sede en La Habana y ha cesado completamente su actividad. ¿Está al corriente de esta situación? ¿Es recuperable?

-No es un asunto que me ataña directamente, pero obvio que me gustaría que se reanimara. Estoy al tanto de la situación y se trata de aportar los recursos necesarios, voluntad y coordinación. Pienso que es recuperable. Haría bien tanto aquí como allá por todo lo que puede aportar.

