Los científicos insisten en que sin dinero no se frenan los estragos del cambio climático La falta de un 'Acuerdo de equidad' impide en la práctica realizar muchos de los compromisos de las cumbres mundiales

Las buenas intenciones expresadas en la cumbre climática de Glasgow (Reino Unido) para frenar el cambio climático no servirán de nada si no hay un buen plan de financiación por parte de los países más desarrollados, según advierten tres científicos de centros de investigación españoles que están asistiendo presencialmente a la COP26.

La doctora en Física y profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Olga Alcaraz denunció que el acuerdo de 2010 que comprometía a los países ricos a movilizar 100.000 millones de dólares cada año a partir de 2020 para ayudar en la reducción de emisión de gases a los países en desarrollo «no ha llegado a la cifra prometida». Según datos publicados en 2019 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los países desarrollados aportaron 79.600 millones de dólares de los 100.000 acordados, y aunque todavía no se han publicado los resultados de 2020, la OCDE calcula que estos países no llegarán al objetivo hasta 2023.

«Parece una cifra muy elevada, pero los 100.000 millones de dólares (unos 85.000 millones de euros) son solo el 0,35 % del Producto Interior Bruto (PIB) de cada país, es insuficiente y además no es una donación», aclaró Alcaraz, enviada de la UPC a la cumbre.

La física ha especificado que esta movilización de miles de millones no es una «ayuda transformadora», es «caridad» que genera «mucha desconfianza» porque «el 80% son créditos que los países en vías de desarrollo tendrán que devolver, que aumentan su deuda externa y que permiten hacer negocio a los bancos».

Alcaraz (Barcelona, 1969), que también es miembro del Instituto de Investigación Universitaria para la Ciencia y Tecnología de Sostenibilidad de la UPC, recalcó la complejidad de la situación poniendo de ejemplo el caso de El Salvador: «Allí hay muchos huracanes y el país lleva a cabo economías de reconstrucción permanentemente, por lo que no tiene fondos para la transición energética, pero tampoco puede devolver el crédito a los países ricos». La doctora en Física cree que uno de los motivos que provocan estos escenarios es «la inexistencia de un 'Acuerdo de equidad' y denunció que «no se hayan hecho esfuerzos suficientes por parte de los países desarrollados» para decidir cómo se articula esta equidad financiera, como han reprochado los representantes de India que participan en la COP26. Alcaraz destaca que la India es uno de los países con mayor emisión de gases en el mundo, pero remarca que «mientras países como Estados Unidos le culpan de ser uno de los más contaminantes, hay que saber que es un país pobre y con millones de ciudadanos que no tienen acceso a una red eléctrica y aun así sus emisiones per cápita son 10 veces menores que las de EEUU». Alcaraz alerta de que en 2025 debe aumentar la cantidad de dinero que los países ricos tienen que aportar para ayudar a los que están en desarrollo.