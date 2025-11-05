Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical El desplome térmico será especialmente notable en las medianías y zonas altas, donde el termómetro caerá con fuerza entre el miércoles y el jueves

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Canarias se prepara para un desplome de las temperaturas entre este miércoles y jueves, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tras varios días de estabilidad y valores suaves, el termómetro caerá de forma notable, sobre todo en medianías y zonas altas, marcando un giro repentino hacia un ambiente más fresco y propio del otoño.

Según explica Meteored, el origen de este cambio está en la llegada de un chorro polar, un fenómeno atmosférico también conocido como corriente en chorro o jet stream. Se trata de un canal de vientos muy fuertes, en forma de tubo, que circula a entre 9 y 16 kilómetros sobre la superficie terrestre. «Podemos imaginarlo como un río de aire que discurre a velocidades de entre 100 y 250 km/h, con miles de kilómetros de longitud pero sólo unos pocos de anchura», detalla el portal meteorológico. En este caso, un sistema frontal se verá reforzado por una vaguada en altura que se descolgará debido a una importante ondulación del chorro polar, lo que favorecerá el descenso térmico en Canarias.

La Aemet prevé que este miércoles el descenso de las temperaturas sea «notable» en las medianías y zonas altas, con un ambiente poco nuboso en general, aunque con intervalos matinales en el norte de las islas montañosas. Por la tarde, se espera un aumento de la nubosidad en las vertientes norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en las islas occidentales. Habrá ligera calima en medianías y zonas altas, que remitirá a lo largo del día, y vientos flojos del noroeste, que rolarán a nordeste con intervalos fuertes en zonas expuestas. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento soplará moderado a fuerte del oeste, con rachas que podrían ser muy intensas en horas centrales.

El jueves continuará la tendencia a la baja. La Aemet anticipa un descenso localmente notable de las temperaturas máximas en zonas de interior y un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas, donde se esperan lluvias débiles. En el resto, se alternarán los intervalos nubosos, con nubosidad de evolución por la tarde en el sur y oeste de las islas de mayor relieve, donde no se descarta alguna precipitación ocasional. El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos noroeste y sureste, mientras que en las costas oeste y sur predominarán las brisas.

Predicción semanal:



Hoy: predominio de sol



Martes y miércoles: a partir del martes por la tarde un frente frío con lluvias barrerá la península de oeste a este; el miércoles en el suroeste peninsular las lluvias serán persistentes, intensas y acompañadas de tormenta.



🧵(1/3) pic.twitter.com/EBrF27VSzn — AEMET (@AEMET_Esp) November 3, 2025

El tiempo por islas para el miércoles

Lanzarote

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales al norte y oeste. A últimas horas tenderá a nuboso. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en moderado descenso, será más significativo en zonas de interior y en la vertiente norte. Viento flojo a moderado del noroeste, girando a nordeste a últimas horas.

Arrecife: 20º-28º

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado con nubosidad alta, y algún intervalo de bajas en la costa este de madrugada. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en zonas de interior y en la vertiente oeste, donde se superarán los 30 ºC, sin descartar que localmente se alcancen los 34 ºC. Viento flojo con predominio del este, a últimas horas girará a oeste.

Puerto del Rosario: 20º-28º

Gran Canaria

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde-noche tenderá a nuboso en la vertiente norte. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable en medianías del norte y zonas altas. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en extremos este y oeste. Girará a nordeste al final del día.

Las Palmas de Gran Canaria: 22º-27º

Tenerife

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde tenderá a nuboso en la vertiente norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas, y crecerán intervalos nubosos al oeste y este. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo a partir de la tarde. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable en medianías y zonas altas. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y nordeste. Girará a nordeste a últimas horas. En cumbres centrales, viento moderado a fuerte del oeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes en horas centrales.

Santa Cruz de Tenerife: 21º-26º

La Gomera

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde tenderá a nuboso en la vertiente norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo a partir de la tarde. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable el de las máximas en medianías y zonas altas. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en extremos este y oeste. Girará a nordeste al final del día.

San Sebastián de La Gomera: 20º-27º

La Palma

Poco nuboso con intervalos matinales en costas. Por la tarde tenderá a intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al norte y este, donde son probables lluvias débiles y ocasionales. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo durante la mañana. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable en medianías y zonas altas. Viento moderado del noroeste, girando a nordeste por la tarde. En cumbres, viendo moderado de componente oeste.

Santa Cruz de La Palma: 20º-26º

El Hierro

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde tenderá a nuboso en la vertiente norte, donde hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo a partir de la tarde. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable el de las máximas en medianías y zonas altas. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en extremos oeste y nordeste, girando a nordeste por la tarde.

Valverde: 20º-25º