Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un momento de la maniobra.
Imagen de un momento de la maniobra. Cober

50 cazas de seis países libran una batalla simulada por el control de los cielos en Canarias

Las maniobras han ido creciendo edición tras edición hasta convertirse en una de las más importantes del mundo en su clase

Efe

Telde

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:47

Comenta

Fuera de un escenario de guerra, es muy difícil contemplar a 50 cazas de seis países diferentes librando una batalla por el control de los cielos: En Canarias, ese episodio se va producir cada día hasta final de mes, en un pulso entre Eurofighters, F-15, F-16, F-18 y Sukhoi 30MKI.

Es la nueva edición de Ocean Sky, el ejercicio que pone a prueba cada dos años a los mejores pilotos del Ejército del Aire español con fuerzas aéreas de otros países aliados como invitados en el vasto espacio aéreo que ofrece el Atlántico al sur de las Islas Canarias.

Las maniobras han ido creciendo edición tras edición hasta convertirse en una de las más importantes del mundo en su clase, lo que explica que en 2025 hayan batido récords: no solo participan otras cinco fuerzas aéreas de la OTAN, sino cuatro cazas Su-30MKI de la India, país que no llega como aliado, pero sí como amigo.

Los pilotos indios son la gran novedad de estos Ocean Sky y sus aviones ofrecen la rara ocasión para la US Air Force, la Luftwaffe, la Aviación Militar Griega, la Fuerza Aérea Portuguesa y el Ejército del Aire Español de entrenarse codo con codo con uno de los más conocidos y admirados cazas de fabricación rusa, el Sukhoi Su-30.

«Es una oportunidad muy buena», resume el teniente Alejandro Santos, piloto de uno de los Eurofighters del Ala 14 del Ejército español. Y es que la Fuerza Aérea India, añade, ha permitido que sus cazas entren en batalla -simulada- tanto en combates solo visuales, como en lances con asistencia de los sistemas de radar, explica.

«Eso es muy importante para poder ver y experimentar las capacidades que tiene una aeronave con la que nosotros tenemos más difícil poder entrenar», subraya el piloto español.

Los cuatro cazas indios no son los rivales en este ejercicio, o no solo. En Ocean Sky, cada día se distribuye a los pilotos y los cinco modelos de cazas en liza en distintos roles, equipos y formaciones.

Ver 28 fotos

A veces, incluso combaten todos a la vez, 26 contra 24; unos días en misiones de ataque y otros en tareas de defensa y contraataque.

Porque en estos ejercicios, la clave es el control, advierte el general Francisco Braco, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio de España en un encuentro con los medios en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria), en una pausa de las maniobras.

«Control significa mandar, significa tener la autoridad, significa tener la capacidad de actuar y de llevar a cabo operaciones defensivas contra ese posible agresor y ofensivas para obtener ese control del espacio aéreo», detalla el general Braco.

El jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire remarca que si Ocean Sky está cobrando cada vez más importancia es, fundamentalmente, aunque no solo, por su campo de operaciones: el espacio aéreo al sur de Canarias, una vasta extensión de océano sobre la que volar sin molestar a la población ni interferir con otro tipo de tráfico aéreo civil sin igual en Europa, salvo en el Mar del Norte, pero allí la meteorología no permite entrenar todos los días.

Y en Canarias se da la rareza, además, de que los ejercicios conviven sin fricciones con el aeropuerto de Gran Canaria, vecino de la base de Gando, con la que comparte pistas, a pesar de que en esta temporada del año el aeródromo grancanario es muchos días el tercero con más tráfico del país, solo por detrás de Madrid y Barcelona.

Noticias relacionadas

'Spotters': pasión por los aviones a golpe de clic

'Spotters': pasión por los aviones a golpe de clic

Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India

Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India

Eurofighter vs F-18: los cazas de combate más avanzados se miden en los cielos de Canarias

Eurofighter vs F-18: los cazas de combate más avanzados se miden en los cielos de Canarias

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  2. 2 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  3. 3 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  4. 4 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  5. 5 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  6. 6 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  7. 7 La nueva vida de la carabela La Niña en el parque de Santa Catalina
  8. 8 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
  9. 9 El Estadio Insular, testigo de gloria y víctima de olvido
  10. 10 Empresarios canarios negocian con Baleària entrar en la naviera Armas a través de una sociedad conjunta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 50 cazas de seis países libran una batalla simulada por el control de los cielos en Canarias