Canarias se une a la excepción gallega y la Aemet da la buena noticia para el resto de la semana A diferencia de la península, el archipiélago canario se librará casi al completo de las lluvias por masas atlánticas templadas que tendrán lugar en el resto del país

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:00

Los cielos nubosos predominarán este miércoles por la mañana y por la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología. En el norte de las islas montañosas, nuboso con apertura de algún claro durante las horas centrales del día y baja probabilidad de lluvia débil de madrugada. En el resto de zonas, poco nuboso en general con intervalos en el interior, más compactos durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, flojo en cumbres.

Para el jueves, intervalos nubosos con apertura de algún claro durante las horas centrales del día en el norte de las islas montañosas. En el resto de zonas, poco nuboso en general con algún intervalo en el interior durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo en general con predominio de la componente norte.

Y para el viernes, poco nuboso en general, salvo algún intervalo durante la tarde en el interior de las islas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo, en general, con predominio de componente norte.

Según el medio especializado Meteored, Canarias se librará prácticamente al completo de las lluvias que se producirán en la península por las masas atlánticas templadas. Solo habrán algunos chaparrones aislados asociados al alisio. Esto suele ser habitual en los temporales atlánticos, que cuanto más al sur y al este las lluvias son más escasas.

Predicción semanal:



➡️De lunes a miércoles: lluvia en el noroeste peninsular; en Galicia será persistente y con acumulaciones importantes.



➡️Jueves: lluvia en el noroeste, centro y Pirineos con rachas de viento muy fuertes.



➡️Viernes: lluvia en el centro peninsular.



(1/2) pic.twitter.com/Kl2rKqz49B — AEMET (@AEMET_Esp) October 20, 2025

Predicción por islas para este miércoles

Lanzarote

Intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 21 - 27

Fuerteventura

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 21 - 26

Gran Canaria

En el norte y este, nuboso a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional durante la madrugada y apertura de claros durante el resto del día. En el resto de zonas, poco nuboso en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en los extremos sureste y noroeste, y flojo en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 - 26

Tenerife

Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste a primeras y últimas horas, y en el sur y oeste de la isla durante la tarde. No se descarta lluvia débil en horas de la madrugada en el nordeste. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, algo más intenso en el sureste y flojo en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 - 27

La Gomera

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, cuando no se descartan precipitaciones débiles de madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, moderado de madrugada, flojo el resto del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 - 26

La Palma

Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste, sin descartar lluvias débiles a primeras y últimas horas del día. En zonas de interior aumentará a nuboso durante las horas centrales y la tarde, con baja probabilidad de lluvia débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, moderado de madrugada, flojo el resto del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 - 26

El Hierro

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvia débil de madrugada. En zonas de interior, intervalos nubosos, más compactos durante las horas centrales y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, moderado de madrugada, flojo el resto del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 18 - 24