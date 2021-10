Bajan los positivos en las islas: 59 en las últimas horas

El número de casos en Canarias se sitúa en esta jornada por debajo de la media de 60 diarios. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias comunicó este viernes 59 nuevos positivos y un fallecido, por lo que el total de víctimas del virus alcanza ya 998. Se traqta de un hombre de 68 años en Tenerife y si contagio está vinculado a un brote familiar. Además padecía patologías previas y estaba ingresado.

El dato positivo viene de la mano de las altas médicas, 104 más que ayer, y el descenso en los hospitalizados, 97, de los que 23 siguen en la UCI y el resto en planta.

La incidencia acumulada de casos en Canarias en los últimos siete días por cada 100.000 habitantes es de 16,22 casos y en los últimos catorce días de 34,70.

Por islas, Tenerife suma 25 casos nuevos, con un total de 45.879 casos acumulados y 361 casos activos epidemiológicamente y Gran Canaria cuenta con 36.615 casos acumulados, 24 más que el día anterior y 240 activos.

Lanzarote suma cuatro nuevos casos con 6.969 acumulados y 62 activos epidemiológicamente, Fuerteventura tiene 4.516 casos acumulados, seis casos nuevos, y 32 activos.

La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.111 acumulados y tres casos activos, El Hierro no registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 467 y sus activos son tres y La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 404 y se mantiene sin casos activos.

Se han realizado un total de 2.191.714 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 5.012 se corresponden al día de ayer