Canarias suma 40 casos y ningún fallecimiento

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registra hoy 40 nuevos casos de coronavirus. El total de casos acumulados en Canarias es de 95.769 con 900 activos (tres menos que ayer), de los cuales 25 están ingresados en UCI (uno menos que ayer) y 100 (uno más que ayer) permanecen hospitalizados. En las últimas horas se no ha producido ningún fallecimiento vinculado al coronavirus en el Archipiélago, por lo que el número total de fallecidos sigue siendo 995 desde el inicio de la pandemia.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 16,5 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 38,51 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 26 casos con un total de 45.811 casos acumulados y 472 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.521 casos acumulados, 11 más que el día anterior y 235 activos. Lanzarote suma un caso con 6.953 acumulados y 66 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.504 casos acumulados, dos casos nuevos, y 119 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.109 acumulados y tres casos activos; El Hierro no registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 467 y sus activos son cinco. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 403 y se mantiene con cero casos activos.