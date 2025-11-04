Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin El archipiélago afronta un episodio térmico inusual para noviembre, con cielos despejados, baja humedad y riesgo de incendios forestales que ha llevado al Gobierno autonómico a activar la prealerta en cinco islas

Canarias encara un episodio de calor «excepcional para la época» con temperaturas que podrían alcanzar los 34 °C y presencia de calima ligera en altura, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la prealerta por riesgo de incendios forestales en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, mientras se esperan cielos despejados, vientos del sur y bajos niveles de humedad.

Previsión de miércoles y jueves

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles un notable descenso de las temperaturas, especialmente en medianías y zonas altas, acompañado de cielos poco nubosos en general e intervalos durante la mañana en el norte de las islas montañosas. A lo largo de la tarde, las nubes aumentarán en las vertientes norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en las islas occidentales. Se espera calima ligera en altura y viento flojo del noroeste, que irá girando a nordeste con intervalos de fuerte en zonas expuestas. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento soplará moderado a fuerte del oeste, con posibles rachas muy intensas en las horas centrales del día.

El jueves continuará la tendencia al enfriamiento, con predominio de cielos nubosos en el norte y posibilidad de lluvias leves, mientras que en el resto del archipiélago habrá intervalos nubosos y nubosidad de evolución por la tarde. Las temperaturas seguirán bajando de forma ligera a moderada, más acusada en el interior, donde el descenso de las máximas podría ser localmente notable, y el viento moderado del nordeste se mantendrá como componente dominante.

Predicción semanal:



Hoy: predominio de sol



Martes y miércoles: a partir del martes por la tarde un frente frío con lluvias barrerá la península de oeste a este; el miércoles en el suroeste peninsular las lluvias serán persistentes, intensas y acompañadas de tormenta.



🧵(1/3) pic.twitter.com/EBrF27VSzn — AEMET (@AEMET_Esp) November 3, 2025

El tiempo por islas para el martes

Lanzarote

Poco nuboso o despejado con nubosidad alta. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en la vertiente norte. Se superarán los 30 ºC en zonas de interior y en la vertiente norte. Viento flojo del sudeste, girando a oeste a últimas horas.

Arrecife: 20º-29º

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado con nubosidad alta, y algún intervalo de bajas en la costa este de madrugada. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en zonas de interior y en la vertiente oeste, donde se superarán los 30 ºC, sin descartar que localmente se alcancen los 34 ºC. Viento flojo con predominio del este, a últimas horas girará a oeste.

Puerto del Rosario: 21º-29º

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, que será moderado en las vertientes este y nordeste. Se superarán los 30-32 ºC en amplias zonas, y no se descarta que localmente se alcancen los 34 ºC en vertientes oeste y nordeste. Viento flojo del sudeste, girando a noroeste a últimas horas.

Las Palmas de Gran Canaria: 22º-31º

Tenerife

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Por la tarde tenderá a intervalos nubosos en litorales del norte. Calima en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros a moderados ascensos en la vertiente este. Se superarán los 30-32 ºC en amplias zonas de interior, y no se descarta que localmente se alcancen los 34 ºC en vertientes nordeste y oeste. Viento flojo con predominio del sureste. En cumbres centrales, predominio del suroeste de flojo a moderado.

Santa Cruz de Tenerife: 21º-31º

La Gomera

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Por la noche tenderá a intervalos nubosos en litorales del norte. Calima en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en vertientes norte y oeste. Se alcanzarán los 30-32 ºC en amplias zonas, y localmente podrían llegar a los 34 ºC en el norte. Viento flojo con predominio del sureste, girando a oeste a últimas horas.

San Sebastián de La Gomera: 22º-31º

La Palma

Poco nuboso o despejado con presencia de nubes altas. Intervalos nubosos en litorales norte durante la segunda mitad del día. Calima en medianías y zonas altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, salvo ligeros ascensos en la vertiente este. Se alcanzarán los 30 ºC en zonas de interior, así como en el litoral este. Viento flojo de componente sur, girando a oeste por la tarde. En cumbres, del suroeste moderado con intervalos de fuerte.

Santa Cruz de La Palma: 22º-29º

El Hierro

Poco nuboso o despejado con presencia de nubes altas. Intervalos nubosos en litorales norte durante la segunda mitad del día. Calima en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios. Se podrán alcanzar los 30-32 ºC en zonas de interior orientadas al oeste. Viento flojo con predominio del sureste. En zonas altas, viento del suroeste moderado.

Valverde: 24º-31º