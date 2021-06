Canarias registra 104 nuevos casos y un fallecido por covid La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 34,74 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 67,37 casos por 100.000 habitantes. C. INZA Lunes, 7 junio 2021, 19:32

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica hoy 104 nuevos casos de coronavirus. El total de casos acumulados en Canarias es de 57.131, con 1.565 activos, de los cuales 27 están ingresados en UCI y 189 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de una mujer de 64 años en Gran Canaria, vinculada a un brote familiar, que padecía patologías previas y permanecía ingresada en el hospital.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 34,74 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 67,74 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 62 casos con un total de 25.198 casos acumulados y 1.044 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 22.774 casos acumulados, 22 más que el día anterior y 326 activos. Lanzarote suma once nuevos casos con 5.583 acumulados y 98 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 2.399 casos acumulados con nueve más que la jornada anterior y 88 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 570 acumulados y siete casos activos. Este lunes el Hospital General de La Palma no cuenta con pacientes hospitalizados por COVID-19, tras la última alta hospitalaria. El Hierro tampoco suma nuevos casos, por lo que sus acumulados son 371 y no tiene ningún caso activo. Por su parte, La Gomera no registra nuevos casos, por lo que sus acumulados son 235 y dos activos.

Hasta hoy se ha realizado un total de 1.153.653 pruebas PCR en las Islas, de las que 1.742 se corresponden al día de ayer.