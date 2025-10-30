Canarias se prepara para el fin de semana y la Aemet confirma la tendencia «en ascenso» Las temperaturas subirán ligeramente el sábado, sobre todo en medianías de las islas centrales y en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura

Canarias encara el fin de semana con una previsión más estable y un ligero repunte de las temperaturas, especialmente el sábado, jornada en la que se espera un ambiente más cálido y cielos poco nubosos. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el ascenso térmico será más notable en las medianías de las islas centrales y en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura, donde el tiempo se mantendrá mayormente despejado.

El jueves comienza con intervalos nubosos en el norte del archipiélago, que aumentarán por la tarde en las zonas de interior y podrían dejar lluvias débiles. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o con un ligero descenso, con vientos flojos del norte y predominio de las brisas.

El viernes, las islas montañosas presentarán cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles y aisladas, sobre todo en las más occidentales, mientras que en las orientales predominarán los claros. Las temperaturas apenas variarán, aunque en las cumbres de Tenerife soplará viento fuerte del suroeste, con rachas muy intensas en algunos puntos.

El sábado se prevé una jornada de estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos y una ligera subida de las temperaturas. El viento será flojo de componente este, aumentando a moderado por la tarde, mientras que en las cumbres centrales de Tenerife continuará soplando con fuerza del suroeste.

El domingo continuará el predominio de cielos despejados, salvo algunos intervalos en el norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, y el viento rolará a nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes más expuestas. En las cumbres, seguirá soplando moderado de componente oeste.

📢En esta semana, amplias zonas del oeste peninsular acumularán más de 100 litros/m2.



🌡️Las temperaturas serán las propias de esta épocal.



Tendencia para la próxima semana: sigue la situación de entradas de borrascas atlánticas con lluvias abundantes en el oeste peninsular. pic.twitter.com/pys70RdXSI — AEMET (@AEMET_Esp) October 27, 2025

Previsión por islas para este jueves

Lanzarote

Intervalos nubosos en general, más compactos en la vertiente oeste a primeras y últimas horas del día, y durante la tarde en el resto de zonas, con baja probabilidad de lluvia débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las mínimas. Viento flojo de componente norte con predominio de las brisas.

Arrecife: 19º-26º

Fuerteventura

Puerto del Rosario: 19º-26º

Gran Canaria

Intervalos nubosos en general, aumentando a nuboso en zonas del interior de la isla durante las horas centrales y la tarde, cuando son probables precipitaciones de carácter débil en zonas del interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte con predominio de las brisas.

Las Palmas de Gran Canaria: 22º-26º

Tenerife

Santa Cruz de Tenerife: 22º-26º

La Gomera

Intervalos nubosos en general, tendiendo a nuboso en zonas del interior durante las horas centrales y la tarde, cuando son probables las precipitaciones débiles en estas zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte con predominio de las brisas

San Sebastián de La Gomera: 21º-27º

La Palma

Intervalos de nubes altas y bajas, con predominio de cielos nubosos en el oeste, con probables lluvias, en general débiles, en las vertientes oeste y norte, y durante la tarde en la vertiente este. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del oeste girando a norte por la tarde. En cumbres, moderado del noroeste con algún intervalo fuerte.

Santa Cruz de La Palma: 21º-25º

El Hierro

Intervalos de nubes altas y bajas, con predominio de los cielos nubosos en la vertiente norte donde no se descartan lluvias, en general débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste.

Valverde: 17º-22º