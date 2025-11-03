Canarias en prealerta por incendios debido a un «calor excepcional»: pueden superarse los 34ºC Afecta a las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales, debido al episodio de altas temperaturas que ya está viviendo el archipiélago.

«Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA)», explica en un comunicado la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. La prealerta afecta a Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

La principal razón de la prealerta es un episodio de calor, «excepcional para la época», con temperaturas que alcanzarán y superarán los 30ºC en medianías, sin descartar que puedan superarse los 34ºC.

Además, hay que sumar una baja humedad relativa en niveles bajos y medios, con tiempo de sur y probabilidad de entrada de algo de calima.