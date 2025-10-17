Canarias espera los días festivos que quedan en octubre: sólo hay dos islas afortunadas

CANARIAS7 Viernes, 17 de octubre 2025, 16:47 Comenta Compartir

En el calendario laboral 2025 de España, se contempla un máximo de catorce días festivos retribuidos y no recuperables al año, de las cuales hasta dos pueden corresponder a festivos locales fijados por los ayuntamientos. Este límite está previsto en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y en normativa laboral aplicable.

En Canarias, el Decreto 143/2024, de 16 de septiembre, establece el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma para 2025, incluyendo los festivos regionales y señalando que cada municipio ha de fijar sus dos días locales dentro de ese marco.

Así, para el archipiélago se combinan tres niveles de festivos: los de carácter nacional, los que tiene carácter común para toda la comunidad (o los insulares cuando aplica), y los locales municipales.

Las islas entran en la recta final de octubre con tres celebraciones locales. Los trabajadores de las localidades de El Tanque, Santa Úrsula y Santa Lucía de Tirajana disfrutarán de su un día de descanso en el calendario laboral esta penúltima semana del mes.

Tenerife

El 20 de octubre, el municipio de El Tanque conmemora la Festividad del Santísimo Cristo del Calvario.

Al día siguiente, el 21 de octubre, Santa Úrsula celebra su festividad patronal en honor a Santa Úrsula.

Gran Canaria

La festividad de San Rafael se celebra el 24 de octubre en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). La fecha fue elegida como festivo local para ese municipio, y durante esa jornada tienen lugar actos religiosos, procesiones y celebraciones de carácter popular.